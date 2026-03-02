วธ.ขยายเครือข่ายหนุนศิลปะร่วมสมัยไทยก้าวสู่สากล

วธ.โดยสศร.-กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยขยายเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ผนึกสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา-Cheongju Craft Biennale ร่วมเอ็มโอยูเสริมทัพ ชู 6 พันธมิตรรวมพลังดันศิลปะร่วมสมัยไทยก้าวสู่ระดับสากล เผยปี 61 -69 กองทุนฯส่งเสริม 367 โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนกว่า 116 ล้านบาท
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยกับเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สศร. ร่วมแถลงข่าว และมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ผู้แทนเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าร่วม ณ ห้องแกลเลอรี 2 ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
นายประสพ เรียงเงิน ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีภารกิจและหน้าที่ในการส่งเสริมงานเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งต่อยอดพัฒนางานศิลปะให้มีความร่วมสมัยโดยมีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์และต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งในการดำเนินการได้บูรณาการความร่วมมือเชิงรุก ระหว่างสศร. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เครือข่ายศิลปะร่วมสมัยและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะร่วมสมัยเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเปลี่ยนต้นทุน ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ สืบสาน สร้างสรรค์และนำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด ไท ไทย ซึ่งมุ่งเน้นการนำรากเหง้าแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างอาชีพและรายได้สู่ศิลปิน ประชาชนและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เป็นรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สศร. กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2551 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา กองทุนฯได้สนับสนุนการทำงานของศิลปินและองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมศิลปะทุกสาขา ซึ่งนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 - 2569 กองทุนฯได้ส่งเสริมโครงการไปแล้วทั้งหมด 367 โครงการ และจัดสรรเงินสนับสนุนรวมกว่า 116 ล้านบาท โดยในปีพ.ศ. 2569 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมทั้งหมด 44 โครงการ ซึ่งครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ , วรรณศิลป์, ดนตรี, ศิลปะการแสดง, ภาพยนตร์, สถาปัตยกรรม, มัณฑนศิลป์, เรขศิลป์ , ออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งทุกโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ล้วนมีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเองและวธ.โดยสศร. กองทุนฯ ผู้ให้การสนับสนุน เครือข่ายศิลปิน เครือข่ายศิลปะร่วมสมัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปินและเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย ไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
คุณหญิงปัทมา กล่าวอีกว่ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยทั้ง 9 สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากภาคีเครือข่ายที่สำคัญตลอดมา ได้แก่ 1. ไอคอนสยาม, 2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่ม Chat Lab และ 4.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะเดียวกันในวันนี้ได้มีการขยายฐานความร่วมมือสู่ระดับสถาบันการศึกษาและระดับนานาชาติ ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยกับเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Cheongju Craft Biennale โดย Cheongju Craft Biennale Organizing Committee ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ทำให้การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น