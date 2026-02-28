xs
รักที่ฝากไว้กับกาลเวลา JOH เซอร์ไพรส์ดึง บอส–โนอึล ถ่ายทอดความคิดถึงสุดลึกในเอ็มวี “ฝากลม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์ได้แน่นอน เมื่อ JOH (เจ โอ เอช) ศิลปินที่เดินทางบนเส้นทางสายดนตรี ที่มากับการไม่เปิดเผยตัวตน แต่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเพลง ปล่อยเซอร์ไพรส์ใหญ่ในซิงเกิลที่ 6 กับเพลง "ฝากลม" ด้วยการดึงคู่จิ้นสุดฮอตอย่าง “บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” และ “โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย” กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในบทบาทสุดท้าทาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ประเดิมรับงานแสดงมิวสิกวิดีโอคู่กันให้กับศิลปินนอกค่าย โดยมีสาวเก่งอย่าง แอปเปิ้ล - ลาภิสรา อินทรสูต มานั่งแท่นผู้กำกับให้กับเอ็มวีนี้ด้วย
มิวสิกวิดีโอเพลง "ฝากลม" เล่าเรื่องราวความรักข้ามกาลเวลาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและการรอคอย ความพิเศษสุดคือการแสดงครั้งนี้ "ไม่มีบทพูด" ทำให้ทั้ง บอส และ โนอึล ต้องใช้ทักษะการแสดงขั้นสูงผ่านการด้นสด (Improvise) ทั้งหมด เพื่อสื่อสารอารมณ์จากภายในออกมาทางสายตาและท่าทาง โดยทั้งคู่ยอมรับว่าด้วยความสนิทสนมและเคมีที่ตรงกันในชีวิตจริง มันคือกุญแจสำคัญที่ทำให้การทำงานครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและสมจริงที่สุด
ซึ่ง “บอส ชัยกมล” เผยถึงเบื้องหลังความประทับใจว่า “ในเอ็มวีนี้ผมต้องอยู่กับความเหงาและรอคอยแทบจะทั้งเรื่อง มีทั้งกินข้าวคนเดียว เปลี่ยนชุดคนเดียว นั่งเหงาคนเดียวครับ แต่ในส่วนที่น่ารักก็มีนะ น่าจะเป็นซีนที่ได้เข้าคู่กันกับ โนอึล ครับ เป็นซีนภาพย้อนอดีตต่าง ๆ ที่เราเคยรักกัน รวมถึงตอนที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ถือว่าเป็นพาร์ทที่น่ารัก นอกนั้นใน MV ก็จจะค่อนข้างเศร้าเกือบทั้งหมด แต่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคัรบ"
ด้าน “โนอึล ณัฐรัชต์” เล่าถึงการบิลด์อารมณ์ดราม่าว่า “ผมรับบทเป็นคนรักที่ต้องพรากจากกันไป ติดอยู่ในอดีต ซึ่งตอนที่ต้องแสดงอารมณ์ ผมดึงความรู้สึกเหงาช่วงที่เคยไปอยู่เกาหลีคนเดียวมาใช้ในการแสดงเลย โดยเฉพาะฉากเขียนจดหมายที่สลักคำว่า I MISS YOU ผมตั้งใจส่งต่อความรู้สึกนั้นไปให้ถึงตัวละครที่ บอส เล่นจริง ๆ ผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเวลาที่อยู่ด้วยกันให้มากที่สุดครับ”
และฉากไคลแมกซ์ที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด คือการกลับมาพบกันอีกครั้งในลุคที่ดูโตขึ้นของทั้งคู่ ซึ่งการแสดงออกของทั้งสองคน เต็มไปด้วยอารมณ์โหยหาจริงๆ จนทีมงานในกองถ่ายถึงกับปรบมือให้กับการแสดงของทั้งคู่ในครั้งนี้จริงๆ #บอสโนอึล #BossNoeul #Bosschaikamon #Noeulnuttarat #ฝากลม
ร่วมพิสูจน์บทพิสูจน์ความรักที่กาลเวลาพรากจากกันไม่ได้ และสัมผัสเคมีสุดละมุนของ “บอส-โนอึล” ในมิวสิกวิดีโอเพลง “ฝากลม” ของศิลปิน JOH (เจ โอ เอช) ได้แล้ววันนี้ (27 ก.พ.) ทาง https://youtu.be/EHc3OdGOysQ
แฟนเพลงทุกคน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ "JOH" (เจโอเอช) ได้ที่ Facebook page : JOH , Instagram : JOH_IG อีกทั้งยังสามารถติดตามฟังเพลง “ฝากลม” ได้ทางคลื่นวิทยุทั่วประเทศ และ platform streaming ทุกช่องทาง Apple Music , iTunes, JOOX , Spotify, Tiktok แล้ววันนี้







