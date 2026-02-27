"วินเวคิน" ซุปตาร์หน้าโหลชาวเน็ตแห่ทักเป็น "เพชร สหรัฐ-เบน ชลาทิศ" เหมือนทุกคนยกเว้นตัวเอง

อ่านแล้วแอบขำแกมเอ็นดูในความ หน้าโหลระดับซุปตาร์ของ “วินเวคิน สิมะวรา” คือเป็นใครก็ต้องมีเลิ่กลั่กกันบ้าง ถ้าตื่นมาแล้วคนทักว่าเป็นคนนั้นทีคนนี้ที จนเจ้าตัวถึงกับต้องตัดพ้อปนฮาว่า "จะเป็นตัวของตัวเองได้กี่โมง
วินเวคิน สิมะวรา นักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม เจ้าของเพลง ไม่ใช่เบอร์หนึ่งโพสต์หลังจากประกาศตามหาเจ้าของสร้อยทองที่เก็บได้ผ่านไอจีส่วนตัว แต่แทนที่คนจะโฟกัสที่สร้อยอย่างเดียว กลับมีชาวเน็ตหลุดโฟกัสเข้ามาทักว่า
"อ้าวนี่คุณเพชร สหรัตน์ นี่ครับ“ และไม่ใช่แค่นักร้องดัง เพชร สหรัตน์ เท่านั้นที่วินเวคินถูกทักว่าคล้าย แต่เจ้าตัวยังเผยว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าหน้าไปละม้ายคล้ายกับนักร้องรุ่นพี่อย่าง "เบน ชลาทิศ" มาแล้วด้วย เรียกได้ว่ารวมมิตรคนดังไว้ในใบหน้าเดียวจนเจ้าตัวกุมขมับ
วินเวคิน บอกว่าจริงๆ ก็ดีใจและเป็นเกียรติมากที่หน้าตาไปคล้ายกับศิลปินรุ่นพี่ที่ตัวเองชื่นชอบและเก่งๆ ทั้งนั้น
ความพีคคือคำแซวที่ว่า "หน้าเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเอง" มันทำเอาเจ้าตัวไปไม่ถูก จนกลายเป็นที่มาของคำถามที่ว่าสรุปแล้วตัวตนจริงๆ ของเขาจะปรากฏโฉมชัดๆ ให้คนจำได้ว่าเป็น "วินเวคิน" เพียวๆ ได้กี่โมง
งานนี้แฟนคลับคงต้องช่วยกันคอมเมนต์ยืนยันตัวตนให้หนุ่มวินเวคิน หน่อยแล้วล่ะครับ ว่าต่อให้หน้าจะละม้ายคล้ายใคร แต่เสียงนุ่มๆ ในซิงเกิลล่าสุดอย่าง "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง" และฝีมือการแสดงในซีรีส์ "กิ่งทองสลับสี" ที่กำลังจะมาถึงนั้น คือเอกลักษณ์ของวินเวคินคนเดียวแน่นอน