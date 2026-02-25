เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ตอกย้ำผู้นำ Alternative Content กับภาพยนตร์คอนเสิร์ต VR จาก 2 ศิลปินระดับโลก “ATEEZ” และ “TWS” เอ็กคลูซีฟเฉพาะที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น!!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ไม่หยุดพัฒนาเดินหน้าขยายไลน์ คอนเทนต์สู่แพลตฟอร์ม Alternative Content เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ล่าสุดเปิดประสบการณ์การชมภาพยนตร์คอนเสิร์ตรูปแบบ“Virtual Reality (VR) 360°” ที่ยกระดับความบันเทิงให้เหนือกว่าการชมภาพยนตร์แบบเดิม ด้วยเทคโนโลยี VR 360° และระบบเสียง Spatial Audio ที่มอบความสมจริงทั้งภาพและเสียง เสมือนผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ฮอลล์แสดงจริง
ปรากฏการณ์ครั้งนี้ประเดิมด้วย คอนเสิร์ต VR จาก 2 ศิลปิน K-POP ระดับโลกอย่าง “ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY” และ “TWS VR CONCERT : RUSH ROAD” รับชมแบบเต็มอารมณ์ผ่านแว่น VR Headset ทั้งภาพและเสียงเสมือนจริงที่สุดด้วยเทคโนโลยี VR 360° ใช้ระบบเสียงรอบทิศทาง Spatial Audio ที่จะช่วยสร้างสร้างความประทับใจระหว่างศิลปินและแฟนคลับในโลกของ VR เสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริง ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำคอนเทนต์บันเทิงระดับสากลเข้ามาสร้างสีสันใหม่ให้กับตลาดโรงภาพยนตร์ไทย
ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAYเข้าฉายในระบบ VR ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ บัตรราคาเริ่มต้น 600 บาท พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง โดยสมาชิกทั้ง 8 หนุ่ม ได้แก่ HONGJOONG,SEONGHWA, YUNHO, YEOSANG, SAN,MINGI, WOOYOUNG และ JONGHO พร้อมที่จะมาเสิร์ฟความสนุกแบบจุใจในโลกของ VR ด้วยการแสดงที่เหนือระดับและโปรดักชันสุดตระการตาทั้ง INCEPTION, BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) และ Ice On My Teeth! ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสพลังงานที่ล้นเหลือบวกกับเสน่ห์การแสดงบนเวทีที่ยอดเยี่ยม
ขณะที่ TWS VR CONCERT : RUSH ROAD จะเข้าฉายในระบบ VR ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2569 ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ บัตรราคาเริ่มต้น 650 บาท พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง บอยกรุ๊ปวงน้องใหม่ TWS จากค่าย PLEDIS Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ได้แก่ SHINYU, DOHOON, YOUNGJAE,
HANJIN, JIHOON และ KYUMGMIN คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนความเป็น TWS ที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งด้านเสียง ดนตรี และพลังของการแสดงที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกและแฟน ๆ ผ่านเทคโนโลยี VR 360°ที่รับประกันความฟินแบบจัดเต็ม สามารถจองบัตรทางแอปพลิเคชั่น Major Cineplex, www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์
การนำเสนอ VR Concert Cinema ครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ก้าวข้ามการเป็น “โรงภาพยนตร์” สู่การเป็น “Experience Curator” ผู้คัดสรรและพัฒนาแพลตฟอร์มความบันเทิงรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์มากกว่าการรับชมแบบเดิม โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง นอกจากนี้ เป็นการต่อยอดโรงภาพยนตร์ให้เป็น “Entertainment Destination”ที่รวมประสบการณ์ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ระดับโลก อีเวนต์พิเศษ หรือ คอนเทนทต์ทางเลือก ที่ตอบโจทย์กลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในมิติของการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์ และการต่อยอดความร่วมมือกับค่ายเพลงและผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับนานาชาติ สร้างความแตกต่างจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น!!
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา Alternative Content และสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงให้ศิลปินระดับโลกได้มาใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการรับชมด้วยเทคโนโลยีภาพและเสียงที่ทันสมัยระดับโลก โดยทุกประสบการณ์ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าการรับชม แต่คือ “โมเมนต์พิเศษ” ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและแตกต่างที่จะสร้างความประทับใจแบบเต็มอรรถรสในโรงภาพยนตร์อย่างแท้จริง