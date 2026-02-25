ซูเปอร์สปอร์ต เดินเกมรุก ‘Move to a New Height’ ดึง ATLAS เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงาน “Supersports Powering Year Of Sport 2026 – Beyond Movement Beyond Limits”

เปิดศักราชใหม่แบบคึกคักตั้งแต่ต้นปี Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย จัดงาน “Supersports Powering Year Of Sport 2026 – Beyond Movement Beyond Limits” ณ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเดินหน้า “Move to A New Height” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง Sports Ecosystem ที่ครบวงจรที่สุด เชื่อมทุกมิติของกีฬาเพื่อตอบโจทย์ Active Lifestyle ของคนยุคใหม่
ภายในงาน Supersports ย้ำถึงก้าวสำคัญของแบรนด์ในการเดินหน้าสู่การเป็น Sport Destination & Hub of Sports Communities อย่างเต็มรูปแบบ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการยกระดับ “Supersports เซ็นทรัลเวิลด์ แฟลกชิพสโตร์” สู่มาตรฐาน The Best Multi-Brand Sports Store in Southeast Asia ศูนย์รวมแบรนด์กีฬาระดับโลก ประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับกีฬาได้อย่างแท้จริง
แฟลกชิพสโตร์แห่งนี้ถูกพัฒนาภายใต้โมเดล Store 3.0 ที่ผสานดิจิทัล เทคโนโลยี และประสบการณ์แบบ immersive เพื่อยกระดับ Customer Journey ตั้งแต่โซนทดลองสินค้าเฉพาะทาง การวิเคราะห์รูปเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่ให้คำปรึกษา ไปจนถึงระบบ Omnichannel ที่เชื่อมต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ โดยแนวคิดของร้านไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ค้าปลีก แต่ถูกออกแบบให้เป็น พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และการเติบโตของ Sports Community
Supersports ยังตอกย้ำความเชื่อว่า กีฬาเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ พร้อมมุ่งเชื่อมโยงผู้คนกับกีฬาในทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่ที่เริ่มต้นก้าวแรกอย่างมั่นใจ ไปจนถึงนักกีฬาที่มุ่งสู่ศักยภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด Move You, Move Sports ที่ผลักดันให้กีฬากลายเป็นสิ่งเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ในแบบและจังหวะของตนเอง
บรรยากาศภายในงานสะท้อนภาพคอมมูนิตี้กีฬาที่เติบโตและหลากหลายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิจกรรมบนเวทีพูดกับนักกีฬาและ Sporty KOLs ชื่อดัง ซิโก้ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง , เอสที - วารีรยา สุขเกษม, บาส - เดชาพล พัววรานุเคราะห์ , หมอนอิง - เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก , ซุปเปอร์บอน - ศุภชัย หมื่นสังข์ , ไอซ์ ชยุตม์ คงประสิทธิ์ รวมไปถึงแฟชั่นโชว์จากแบรนด์กีฬาชั้นนำ และ Special Session อาทิ Racket Guru Session, Soccer Star Session และ HYROX Training Session ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กีฬาเชิงลึกอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งสีสันของงานคือมินิคอนเสิร์ต “MOVE WITH ATLAS” จาก 7 หนุ่มวง ATLAS ที่มาร่วมสร้างพลังบนเวที โดยสมาชิกวงเผยว่า การเต้นและการฝึกซ้อมเปรียบเสมือนการเล่นกีฬา ต้องใช้ทั้งวินัย ความทุ่มเท และพลังใจ การได้มีส่วนร่วมในงานที่รวมคอมมูนิตี้กีฬาหลากหลายเช่นนี้ ทำให้เห็นชัดว่ากีฬาเข้าถึงทุกคนได้จริง และอยากชวนแฟน ๆ มาร่วมสัมผัสพลังของกีฬาไปด้วยกัน
งาน “Supersports Powering Year Of Sport 2026 – Beyond Movement Beyond Limits” จึงไม่ใช่เพียงการเปิดปีใหม่ แต่เป็นการประกาศหมุดหมายสำคัญของ Supersports ในการยกระดับสู่ Sport Destination ของประเทศไทย และการสร้าง Ecosystem กีฬาที่ขับเคลื่อนทั้งสินค้า ประสบการณ์ และคอมมูนิตี้ให้เติบโตไปพร้อมกัน พร้อมเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสพลังแห่งกีฬาและออกไปก้าวต่ออย่างมั่นใจ
สามารถสัมผัสประสบการณ์สปอร์ตระดับโลกได้แล้ววันนี้ที่ Supersports ชั้น 3 โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือติดตามข่าวสารและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ www.supersports.co.th และ Facebook: Supersports