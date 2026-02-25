“วงลิปตา” เติมโมเมนต์สุดโรแมนติก! เสิร์ฟมินิคอนเสิร์ตเอ็กซ์คลูซีฟ ในค่ำคืนดินเนอร์งาน “Beyond the Green” ของธนบุรีพานิช

บรรยากาศพรีเมียมในสนามกอล์ฟระดับอัลตร้าลักชัวรีถูกยกระดับสู่ค่ำคืนแห่งเสียงดนตรี เมื่อ ลิปตา ศิลปินดูโอ้ขวัญใจคนรักเพลงป๊อป ขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษมอบความสุขให้แขกคนสำคัญในช่วงดินเนอร์ของงาน “Beyond the Green” กิจกรรม Invitational สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดโดย ธนบุรีพานิช ณ สนามกอล์ฟสุดหรู Stonehill
ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความพรีเมียมของกลุ่มลูกค้า Top-tier และผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ถูกเติมเต็มด้วยบทเพลงฮิตสุดละมุนของลิปตา ที่พร้อมสร้างบรรยากาศอบอุ่น โรแมนติก และเป็นกันเอง ท่ามกลางดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ หลังจากการแข่งขันกอล์ฟในช่วงกลางวัน เสียงดนตรีจะกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทำให้ค่ำคืนนี้ตราตรึงใจยิ่งกว่าเดิม
เปิดเวทีด้วยเพลงรักความหมายดีอย่าง แทนคำว่ารัก ก่อนจะต่อด้วยจังหวะน่ารัก ๆ จาก ไปอยู่ที่ไหนมา
เรียกเสียงร้องตามจากแขกทั้งงานแบบไม่ต้องนัดหมาย พอถึงเพลง แฟน บรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นทันตา เพิ่มดีกรี
ความสนุกให้ค่ำคืนยิ่งขึ้น ก่อนจะชวนอมยิ้มกับความขี้เล่นของ ทักครับ ที่สองหนุ่มหยอกล้อกับผู้ชมแบบใกล้ชิด
สไตล์คอนเสิร์ตขนาดย่อมที่อบอุ่นเป็นกันเอง และแน่นอนว่าไม่พลาดเพลงซึ้งอย่าง ยัง ในเวอร์ชันอะคูสติกสุดละมุน
เสียงร้องนุ่ม ๆ ลอยเคล้าไปกับสายลมยามค่ำ กลายเป็นโมเมนต์โรแมนติกที่หลายคนยกมือถือขึ้นบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ
งาน “Beyond the Green” ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Private Hospitality Experience อย่างแท้จริง
สงวนสิทธิ์เฉพาะแขกที่ได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว พร้อมไฮไลต์รางวัล Hole-in-One รถยนต์ Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic รุ่นพิเศษ สะท้อนความเหนือระดับของกิจกรรม
นอกจากเสียงเพลงจากลิปตาที่ร่วมสร้างสีสันแล้ว ภายในงานยังรวมเหล่าแขกคนสำคัญจากแวดวงสังคมมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับ Ultra Luxury อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาส การผสานโลกของกีฬากอล์ฟ ไลฟ์สไตล์ และดนตรีเข้าด้วยกันในครั้งนี้ สะท้อนภาพลักษณ์ของธนบุรีพานิชในฐานะ Luxury Automotive & Lifestyle Partner ที่ไม่ได้มอบเพียงยนตรกรรมระดับโลก แต่ยังสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่มีคุณค่า ผ่านประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะ
ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงดินเนอร์ธรรมดา หากแต่เป็นค่ำคืนที่เสียงเพลงของ “วงลิปตา” ขับกล่อมท่ามกลางแสงไฟ บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และรอยยิ้มของแขกผู้มีเกียรติ ทำให้ค่ำคืนลักชัวรีครั้งนี้ไม่เพียงดูหรูหรา แต่ยังอบอุ่นและเข้าถึงได้
