MONSTA X ระเบิดความมันส์เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ฉลอง 11 ปี ณ กรุงโซลอย่างยิ่งใหญ่! พร้อมส่งสัญญาณถึง MONBEBE ไทย เตรียมเจอกัน 7 มีนาคมนี้

กลับมาทวงคืนบัลลังก์อย่างสมศักดิ์ศรี สำหรับบอยแบนด์ระดับโลก MONSTA X ที่ล่าสุดได้เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ “2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]” อย่างยิ่งใหญ่ ณ KSPO DOME กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวง เพราะเป็นการกลับมาขึ้นเวทีแบบ Full Group ในรอบ 4 ปี และยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 11 ปี แห่งการเดบิวต์ร่วมกับแฟนคลับท่ามกลาง โปรดักชันสุดอลังการและลิสต์เพลงที่คัดสรรมาเพื่อขอบคุณความรักของเหล่ามอนเบเบ้ (MONBEBE) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
และก่อนที่พวกเขาจะมาเจอมอนเบเบ้ไทย สมาชิก MONSTA X ไม่รอช้า ส่งข้อความพิเศษอ้อน แฟนคลับชาวไทยทันที “สวัสดีครับ พวกเรา MONSTA X ครับ... เป็นเวลาเกือบ 7 ปีแล้วตั้งแต่เรา ได้พบกับทุกคน ในคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ประเทศไทย ครั้งนี้เราสัญญาว่าจะทุ่มเททั้งหัวใจและพลังทั้งหมด เพื่อมอบความทรงจำที่ไม่มีวันลืมให้กับทุกคนครับ” ก่อนทิ้งท้ายแบบหยิกแกมหยอกว่า “อะไรเอ่ย ร้อนแรงกว่าไฟ... MONBEBE ไทยไงล่ะ!”
สำหรับ MONBEBE ชาวไทยที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ขอกระซิบ ว่าตอนนี้บัตรถูกจับจองไปอย่างรวดเร็วและ “เหลือจำนวนไม่มากแล้ว!” ใครที่ยังลังเลอยู่ ต้องรีบเข้า ไปจับจองด่วนเพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนสุดพิเศษนี้ เข้าไปจับจองบัตรกันได้เลยที่ www.behearnowkpop.biz บัตรราคา 6,000, 5,500, 4,500, 3,500 และ 2,900 บาท
ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของงานนี้ ติดตามช่องทางโซเชียลของ Be Hear Now กันไว้ให้ดีๆ ทาง: Facebook: BeHearNowKpop / X: @behearnowkpop / IG: @behearnowofficial