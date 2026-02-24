ฉลองทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่! “The Knot 5 Action Adventure 2026” เปิดตัวสุดปัง “น็อต แม็กซิม” ประกาศศักดา 10 ปี The Knot Thailand ขนทัพตัวพ่อตัวแม่ปั้น Influencer สายเที่ยวหน้าใหม่ประดับวงการ

ผ่านพ้นไปอย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับงานเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์แห่งปี “The Knot 5 Action Adventure 2026” ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี The Knot Thailand โดยหัวเรือใหญ่ เจ้าของลิขสิทธิ์ คุณกฤติน จิกิตศิลปิน หรือ “น็อต แม็กซิม” ณ Phenix Auditorium Hall (ชั้น G โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าพันธมิตรและสื่อมวลชน
งานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตลอด 1 ทศวรรษของเวทีประกวด ภายใต้คอนเซปต์ SMART, STRONGER และ SOCIAL โดยได้รับเกียรติจากเหล่า Master มาร่วมวางรากฐานและสร้างมาตรฐานใหม่ นำโดย แม่อ้วน รีเทิร์น อนันต์ เสมาทอง, ป้อม วินิจ บุญชัยศรี และ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พร้อมกันนี้ยังได้รับพลังเสริมจากทัพ Coach ชื่อดังที่มาช่วยเจียระไนผู้สมัคร ได้แก่ ดุจดิว กะเทยธรรม, เป้ย ไปเรื่อย และ เต้ Powerpuff Gay รวมถึง GURU ผู้เชี่ยวชาญอย่าง โทนี่ ต้น (Tony Ton Channel) ที่แท็กทีมกันมาถ่ายทอดเทคนิคการทำคอนเทนต์แบบเจาะลึก เพื่อเคี่ยวกรำเหล่าผู้สมัครให้ก้าวสู่การเป็น Influencer มืออาชีพอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบ และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง ได้แก่ คุณผิง สุภาวดี ทัพมาลัย , แม่ลี ศริญญา สิทธาไชย , แคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก , ลัญฉกร บุตรวงษ์ , ชาโย-พัคสวัฐ บรรลือทรัพย์ (ผู้จัดการกองประกวด The knot 5) , เก่ง - เริงชัย ทบบิด , ก้อง ธเนศ คนเพียร และไชยา กรุง
คุณกฤติน จิกิตศิลปิน หรือ น็อต แม็กซิม เจ้าของลิขสิทธิ์ The Knot Thailand กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา The Knot Thailand มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน ในฐานะผู้ก่อตั้ง รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นเวทีนี้เติบโตและสร้างบุคลากรคุณภาพประดับวงการมาอย่างต่อเนื่อง และในซีซั่นที่ 5 นี้ เราไม่ได้มองหาแค่คนเก่ง แต่เรามองหา ‘ตัวจริง’ ที่มีความ SMART ในความคิด, STRONGER ในทัศนคติ และมีพลัง SOCIAL ที่สร้างสรรค์
“การก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของเราถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านมุมมองของ Influencer ยุคใหม่ เราเชื่อมั่นว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ทรงพลังและเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลก”
The Knot 5 Action Adventure 2026 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากเหล่าสปอนเซอร์ อาทิ โรงพยาบาลยันฮี , Viewpoint Khaoyai ,SAKISO THAILAND , ไวท์ไลน์ , RAN , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทัยธานี , CROWN CLINIC อุทัยธานี , TREE STONE บ้านไร่ อุทัยธานี , Vivian Ves Vill Pool Villa อุทัยธานี , Aunya , Villa Resort อุทัยธานี , CHER RESORT หัวหิน , CHER MAlDIVES , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , le Beauty 88 , ถ้วยรางวัล วิจิตรศิลป์ , ALL BLACK , IKEMEN , Roselyn , D.BRANNER , ME DESIGN , CHARM RESTAURANT , Terra Moon Live Music And Restaurant , BEYOND SKY ACADEMY , CALYPSO , PHENIX ประตูน้ำ ฯ
สำหรับการแข่งขันในรอบถัดไป และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ The Knot 5 Action Adventure 2026 9 มีนาคม : รอบออดิชัน , 23-26 มีนาคม : รอบเก็บตัว ที่ Viewpoint Khaoyai , 22-23 เมษายน Road Trip :ปัจฉิมนิเทศ ที่ Villa Resort อุทัยธานี และ 4พฤษภาคม 2569 รอบไฟนอล ที่ CALYPSO แฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดได้ที่ช่องทาง Facebook The Knot Thailand https://www.facebook.com/theknotthailandofficial
