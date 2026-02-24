ฮือฮา! Jackson Wang พา TEAM WANG design เขย่าวงการกีฬา จับมือ PSG เปิดคอลเลกชันพิเศษรับตรุษจีน ปีม้า

เรียกเสียงฮือฮาทั้งวงการกีฬาและบันเทิง เมื่อสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศส PSG (Paris Saint-Germain) จ่าฝูง ลีกเอิง ฝรั่งเศส ประกาศความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ TEAM WANG design แบรนด์สตรีทแวร์ลักซ์ชัวรีที่ก่อตั้งโดยศิลปินระดับอินเตอร์ Jackson Wang สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ผสานพลังดนตรี แฟชั่น และฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ความร่วมมือครั้งนี้มาในรูปแบบคอลเลกชันแคปซูลสุดพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปีมะเมีย (ปีม้า) โดย TEAM WANG design นำแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม มาถ่ายทอดผ่านมุมมองร่วมสมัย เชื่อมเสน่ห์โลกตะวันออกเข้ากับสไตล์ปารีเซียงและอัตลักษณ์ Rouge & Bleu ของ PSG ได้อย่างโดดเด่น
ไฮไลต์อยู่ที่ไอเท็มเอ็กซ์คลูซีฟ 2 ชิ้น ได้แก่ เสื้อเหย้าดีไซน์พิเศษ และเสื้อฝึกซ้อม (warm-up jersey) ระดับพรีเมียม ซึ่งสะท้อนการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของโลกแฟชั่นและกีฬาได้อย่างประณีต โดยเสื้อเหย้ายังคงเอกลักษณ์สีแดง-น้ำเงินของสโมสร แต่เพิ่มลูกเล่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย โดยเฉพาะด้านหลังที่ผสานอักษรจีน “ม้า” (馬) เข้ากับชื่อและหมายเลขนักเตะ สร้างภาพลักษณ์ทรงพลัง ขณะที่เทคนิคพื้นผิวแบบซีดช่วยเพิ่มอารมณ์ดิบ เท่ และสะท้อนจิตวิญญาณการแข่งขันในสนาม
ด้านเสื้อฝึกซ้อม (warm-up jersey) มาในโทนสีขาวสะอาดตา ตัดกับเฉดแดงไล่ระดับอันเป็นซิกเนเจอร์ของ TEAM WANG design ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะหมึกจีนและสีน้ำแบบดั้งเดิม ด้านหลังโดดเด่นด้วยลวดลายอักษร “ม้า” (馬) จัดวางอย่างมีจังหวะ สื่อถึงความเร็ว พลัง และการพุ่งทะยานไปข้างหน้า ตามความหมายแห่งปีม้า และยิ่งพิเศษไปกว่านั้น นักเตะ PSG ได้สวมใส่ดีไซน์ดังกล่าวลงสนามจริงในเกมพบกับ FC Metz ในศึก Ligue 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สนาม Parc des Princes เพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับทั้งแฟนบอลและแฟนคลับของ Jackson Wang ทั่วโลก
แฟน ๆ สามารถสั่งจองได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ของสโมสร และมีการวางจำหน่ายหน้าร้านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยการจับมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนอิทธิพลระดับโลกของ Jackson Wang ในฐานะศิลปินและครีเอทีฟไดเรกเตอร์ แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ PSG ในฐานะสโมสรฟุตบอลที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของกีฬา สู่การเป็นไอคอนแห่งแฟชั่นและวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างแท้จริง
