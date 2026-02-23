xs
2026 เที่ยว ‘ฮ่องกง’ แบบไม่ยืนงงในดงร้านอาหาร โหลดฟรี! “Taste Hong Kong” ไกด์บุ๊คมัดรวม 250 ร้านดังร้านลับทั่วฮ่องกง ปักหมุดโดย 50 มาสเตอร์เชฟ กูรูตัวจริงในวงการอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาหารอันโดดเด่นของเมือง ด้วยการเปิดตัว Taste Hong Kong คู่มืออาหารกูร์เมต์เล่มใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับสถาบันการประกอบอาหารจีน (Chinese Culinary Institute: CCI) นำผู้อ่านไปค้นพบความหลากหลายของย่านต่าง ๆ ในฮ่องกง โดยมีเชฟระดับมาสเตอร์มากกว่า 50 คน ซึ่งแต่ละคนเคยผ่านหลักสูตร Master Chef Course in Chinese Cuisine อันโด่งดังจากสถาบันการประกอบอาหารจีน (Chinese Culinary Institute: CCI) มาร่วมกันคัดสรรร้านอาหาร 250 แห่ง จากร้านโปรดที่พวกเขาเลือกกลับไปลิ้มลองบ่อยครั้ง ให้สายกินได้ดาวน์โหลดไกด์บุ๊คฉบับดิจิทัลได้ฟรีที่ tastehk.discoverhongkong.com

คู่มือเล่มนี้นำเสนอภาพรวมแวดวงอาหารฮ่องกงอย่างครบถ้วนและพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนรสเลิศ หรืออาหารนานาชาติ ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิม ขนมคลาสสิก ร้านท้องถิ่นที่ครอบครัวดูแล ไปจนถึงคาเฟ่งานคราฟต์ ห้องอาหารในโรงแรมหรู และร้านไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลินสตาร์ Taste Hong Kong ไม่ใช่การจัดอันดับหรือให้รางวัลแบบดั้งเดิม แต่ถ่ายทอดมุมมองลึกซึ้งจากเชฟผู้รู้จริง เปิดประสบการณ์ด้านอาหารอันโดดเด่นและเอกลักษณ์ของฮ่องกงอย่างแท้จริง

บทบาทของเชฟมาสเตอร์
หัวใจสำคัญของ Taste Hong Kong คือเชฟผู้มากฝีมือที่อยู่เบื้องหลังร้านอาหารชื่อดังของฮ่องกง เชฟเหล่านี้นำเสนอมุมมองลึกซึ้งเกี่ยวกับศิลปะของมื้ออาหาร และเผยถึงเคล็ดลับที่ทำให้ร้านอาหารอยู่ยืนยาวและได้รับการยอมรับ ในกลุ่มเชฟเหล่านี้ Adam Wong และ Lee Man-sing ได้แบ่งปันคำแนะนำที่สะท้อนรากเหง้าทางอาหารและความผูกพันกับวัฒนธรรมอาหารฮ่องกงอย่างแน่นแฟ้น

“เมื่อพูดถึงอาหารฮ่องกง สิ่งที่ผมนึกถึงคือร้านอาหารในแต่ละย่านที่ผมมักจะแวะเวียนไป ไม่ว่าจะเป็นได่ผ่ายตง ชาชานเต็ง หรือร้านเล็ก ๆ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินในชีวิตประจำวันของผู้คน สถานที่เหล่านี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและเป็นหัวใจของอาหารฮ่องกง ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือเล่มนี้ เพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสตัวตนของฮ่องกง ผ่านอาหารและชุมชนที่คนท้องถิ่นเองรักและคุ้นเคย” — Adam Wong เชฟบริหาร Forum Restaurant ระดับมิชลิน 3 ดาว

"ผมมีความเชื่อว่าร้านอาหารยอดเยี่ยมในฮ่องกงจำนวนมากตั้งอยู่ในสถานที่เรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามร้อนที่สร้างความสุข หรือหม้อไฟที่แบ่งปันกับเพื่อน ร้านต่าง ๆ ที่นำเสนอใน Taste Hong Kong ล้วนแต่มีเรื่องราวโดดเด่น รสชาติที่น่าประทับใจ และบริการที่จริงใจ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมฮ่องกงจึงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนรักอาหาร" — Lee Man-sing, Executive Chef, Mott 32 Restaurant Group

มากกว่าร้านอาหารยอดนิยม
Taste Hong Kong ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ด้วยการรวบรวมร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 250 แห่งในแต่ละย่านทั่วเมือง กระตุ้นให้ผู้มาเยือนไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากร้านยอดนิยมทั่วไป พร้อมสัมผัสเอกลักษณ์ของแต่ละย่านอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นครัวริมทางที่เต็มไปด้วยความร้อนแรง หรือร้านเก่าแก่ประจำย่านที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ร้านเหล่านี้ได้รับการแนะนำโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ เปิดมุมมองใหม่ถึงมรดกทางอาหารและความหลากหลายของฮ่องกง และช่วยนำทางให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นค้นพบ “รสชาติอันยอดเยี่ยม” ที่แท้จริงของเมืองนี้

คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาดิจิทัลครบถ้วน เช่น วิดีโอแนะนำย่านต่าง ๆ และแผนที่เฉพาะบนเว็บไซต์แคมเปญ รวมทั้ง Taste Hong Kong เวอร์ชันดิจิทัลที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อช่วยวางแผนเรื่องอาหารและเที่ยวชมเมือง นอกจากนี้ ยังติดตั้ง QR Code ตามสถานีรถไฟ MTR ป้ายรถเมล์ และจุดข้อมูลนักท่องเที่ยวในหลายย่านทั่วฮ่องกง ขณะเดียวกัน HKTB จะเผยแพร่คลิปโปรโมต “Taste Hong Kong” ตามสถานที่สำคัญ ศูนย์การค้า และโรงแรมชั้นนำ เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ฮ่องกงว่าเป็นเมืองอาหารระดับโลก ที่สามารถพบอาหารยอดเยี่ยมได้ทุกแห่ง แม้แต่ในมุมที่คาดไม่ถึง

ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์ Taste Hong Kong แบบเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดคู่มือดิจิทัลได้ที่ tastehk.discoverhongkong.com พร้อมรับชมวิดีโอแนะนำแต่ละย่าน และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแฮชแท็ก #TasteHongKong เพื่อค้นพบรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง



