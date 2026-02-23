กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงาน “วันศิลปินแห่งชาติ 2569” 24 ก.พ. นี้ น้อมรำลึกพระปฐมบรมศิลปิน – เสวนาสร้างแรงบันดาลใจศิลปินรุ่นใหม่

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กำหนดจัดงานวันศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติ ผู้วายชนม์ และการเสวนาในหัวข้อ “ศิลปินแห่งชาติกับการสร้างศิลปินของชาติ” เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสำคัญกับวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติ ได้มีขวัญกำลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่า และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการดำเนินรอยตามเส้นทางแห่งศิลปินและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้
ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “อัคราภิรักษศิลปิน”
ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ และรับฟังการขับร้องเพลงถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อัคราภิรักษศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ตลอดจนร่วมฟังการเสวนาโดยศิลปินแห่งชาติ อันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคมต่อไป