“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” เปิดตัวโปสเตอร์และทีเซอร์แรก “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” ผลงานใหม่จาก คาวาโมริ โชจิ

“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” เดินหน้าคัดสรรยกระดับภาพยนตร์แอนิเมชันคุณภาพภายใต้ยูนิต “เมะ” (ME’) อย่างต่อเนื่อง เตรียมส่งปรากฏการณ์แอนิเมชันไซไฟสุดมันส์ “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” เมื่อวันธรรมดาที่กลายเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ ล่าสุดเปิดตัวโปสเตอร์และทีเซอร์แรกอย่างเป็นทางการ ผลงานออริจินัลเรื่องล่าสุดของ “คาวาโมริ โชจิ” แห่ง Macross และ Aquarion พร้อมเริ่มต้นพาผู้ชมทะลุจอสู่โลกคู่ขนานที่ปลายทางอาจได้พบ “ตัวเอง” อีกโลกหนึ่งในมือถือ วันที่ 12 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
“LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” เมื่อโลกในมือถือกลายเป็นเขาวงกต ที่ไม่มีทางออก การเอาชีวิตรอด มีเพียงทางเดียว คือต้องแหกมันออกไป! ผลงานแอนิเมชันที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บนเวที Tokyo International Film Festival 2025 ครั้งที่ 38 งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยเป็นเรื่องราวของ “ชิโอริ มาเอะซาวะ” เด็กสาวมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่ง ที่พบว่าตัวเองติดอยู่ในโลกคู่ขนานอันรกร้าง หลังจากที่มือถือของเธอพังลงอย่างกระทันหัน เมื่อเธอเช็กมือถือของเธอ เธอก็พบกับรูปภาพของตัวเธอเองบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เธอเองก็จำไม่ได้ว่าเป็นคนโพสต์ และเพื่อที่จะหยุดความบ้าคลั่งของอีกตัวตนหนึ่งของเธอ ชิโอริ จึงได้พยายามที่จะหลบหนีจากเขาวงกตอันแปลกประหลาดของมือถือของเธอให้ได้
เตรียมหลุดเข้าไปอีกโลกของการผจญภัย เพื่อไปพบตัวเองในอีกโลกหนึ่ง “LABYRINTH: มหัศจรรย์ วันติดจอ” 12 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
รับชมทีเซอร์แรกได้แล้ววันนี้ https://youtu.be/Jy6qyQeutAA ร่วมออกเดินทางสู่เขาวงกตลึกลับที่เส้นทางไม่มีคำว่าเดิม และทุกการตัดสินใจอาจเปลี่ยนความจริงไปตลอดกาล
