ก้าวใหม่ครั้งสำคัญ “ไต้ฝุ่น KPN” ซุ่มเงียบ! เตรียมโปรเจกต์ใหญ่ เขย่าวงการ ปลายกุมภาพันธ์นี้มีเฉลย!

ศิลปินมากความสามารถที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดระดับประเทศ สู่การเติบโตอย่างมั่นคงบนเส้นทางบันเทิง ไต้ฝุ่น - กนกฉัตร มรรยาทอ่อน หรือ ไต้ฝุ่น KPN คืออีกหนึ่งชื่อที่ถูกจับตามองในฐานะศิลปินรอบด้าน ผู้ค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์ทั้งงานดนตรีและงานแสดง จนได้รับการยอมรับในฝีมือและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ไต้ฝุ่นกำลังซุ่มพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ ที่ใช้เวลาเตรียมการ นับเป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับบทบาทและศักยภาพของเขาไปอีกขั้น
แม้จะยังไม่เปิดเผยรูปแบบของโปรเจกต์อย่างเป็นทางการ แต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทุกคำตอบจะถูกเปิดเผยพร้อมกัน และสิ่งที่ไต้ฝุ่นตั้งใจทุ่มเท อาจกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางอาชีพของเขา
เตรียมปักหมุดรอติดตาม ไต้ฝุ่น - กนกฉัตร เพราะนี่... ไม่ใช่แค่การกลับมา แต่คือการ ประกาศบทบาทใหม่ ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง