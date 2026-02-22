เจอกัน 24 ก.พ.นี้! “Duolingo” จัดใหญ่กับงาน “Duolingo Family Gathering Party” พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ “ต้าห์อู๋” ชวนคนรุ่นใหม่เติมไฟเรียนภาษา ณ ลานเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์

ปักหมุดไว้เลย! Duolingo แอปพลิเคชันเรียนภาษา ที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลก และเปิดให้เรียนมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก รวมถึงดนตรี คณิตศาสตร์ และหมากรุก จัดงาน “Duolingo Family Gathering Party” ชวนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Alpha และ Gen Z มาร่วมอัปเกรดการเรียนภาษาที่เป็นการผสมผสานระหว่าง Pop-Culture, Entertainment และ Education โดยมีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้การเรียนภาษากลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคน ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00-19:30 น. ณ ลานเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
สนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
• พบกับ พี่ฮูกเขียว Duo มาสคอตตัวป่วน ที่โด่งดังระดับโลกในบทบาท “Streak Enforcer” สุดกวน พร้อมตามล่าเด็กเข้าเรียนอีกครั้ง!
• โชว์สกิลภาษาแบบเรียลไทม์ผ่านจอ LED Touch Screen และเมื่อทำครบ 1 บทเรียนจะได้รับซอง Duo Bao (ดูโอ้เปา) ที่ภายในจะมี Duo Coin ซึ่งสามารถนำไปแลกรับของรางวัลลิมิเต็ดสุดพิเศษ หรือร่วมกิจกรรมสนุกๆภายในงานได้ ไม่ว่าจะเป็น การแลกเล่นเกมคีบตุ๊กตากล่องสุ่ม Duo หรือ ถ่าย VDO ที่ตู้ Auto Reel
• และ Highlights เวลา 18.00 น. พบกับ “ต้าห์อู๋ พิทยา” ศิลปินและนักแสดง T-Pop มากความสามารถ ที่จะมาร่วมสนุกไปกับพี่ฮูก โชว์สกิลด้านภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ พร้อมชวนแฟนๆ ปลุกไฟ Streak ทำบทเรียนใน Duolingo กันแบบเรียลไทม์
และ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ Duolingo เพียงโชว์ Streak (ยอดเรียนต่อเนื่อง) อย่างน้อย 3 วัน รับสิทธิ์เข้าพื้นที่ Fans Area ใกล้ชิดติดขอบเวที (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) โดยเปิดลงทะเบียน 10.00 น.เป็นต้นไป