ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จับมือบริษัท นวธัญ เวิร์ด ฟรุ๊ตส์ จำกัด จัดกิจกรรม “Korean Strawberry Crazy” ชวนสัมผัสสตรอเบอร์รี่พรีเมียมจากเกาหลี พร้อมวางจำหน่ายครบทุกสาขา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับบริษัท นวธัญฯ  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลไม้ต่างประเทศ จัดกิจกรรมพิเศษ “Korean Strawberry Crazy” พร้อม เตรียมวางจำหน่ายสตรอเบอร์รี่สดนำเข้าจากเกาหลี 3 สายพันธุ์คุณภาพสูง ได้แก่ Sulyang, Meangyang และ Geumsil ให้ลูกค้าทุกสาขาของฟู้ดแลนด์ได้ลิ้มลอง

สตรอเบอร์รี่ทั้งสามสายพันธุ์เป็นที่รู้จักในเกาหลีจากรสชาติหวานหอม เนื้อฉ่ำ และสีสันสดใส เหมาะสำหรับรับประทานสด ทำขนม เบเกอรี และตกแต่งเครื่องดื่ม ในงานครั้งนี้ บริษัท นวธัญ ระบุว่าได้คัดเลือกผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการขนส่งระหว่างประเทศ และควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการนำเข้าเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ให้ถึงมือลูกค้า

รายละเอียดสตรอเบอร์รี่แต่ละสายพันธุ์
• Sulyang: มีรสหวานกลมกล่อม เนื้อแน่น สีแดงสวย เหมาะสำหรับรับประทานสดและตกแต่งขนม

• Meangyang: โดดเด่นด้วยความหวานและกลิ่นหอมชัดเจน เนื้อฉ่ำนุ่ม เหมาะสำหรับ
ทำแยม พาร์เฟต์ หรือเมนูเบเกอรี

• Geumsil: มีลักษณะเนื้อเนียนรสหวานอมเปรี้ยวนิด ๆ ให้ความรู้สึกสดชื่น เหมาะสำหรับทำเครื่องดื่มและของหวานต่าง ๆ

จำหน่ายครบทุกสาขา — สะดวกสำหรับลูกค้า ฟู้ดแลนด์ยืนยันว่าสตรอเบอร์รี่จากงาน “Korean Strawberry Crazy” จะวางจำหน่ายที่สาขาของฟู้ดแลนด์  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกพื้นที่ ทั้งผู้ที่มาซื้อประจำและผู้ที่มองหาวัตถุดิบนำเข้าคุณภาพสำหรับทำอาหารและขนม โดยปริมาณที่นำเข้ามาในแต่ละรอบจะขึ้นกับความต้องการของตลาดและฤดูกาลผลิตจากผู้ปลูกในเกาหลี แนะนำให้รับประทานภายใน 2–3 วันหลังซื้อเพื่อรักษาความสดและรสชาติ

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ปริมาณการจัดจำหน่าย หรือโปรโมชั่นจากพนักงานสาขา หรือดูข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์และสื่อโซเชียลของฟู้ดแลนด์และบริษัท นวธัญ

กิจกรรม “Korean Strawberry Crazy” ถือเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคไทยได้สัมผัสสตรอเบอร์รี่พันธุ์พิเศษจากเกาหลี เลือกซื้อได้สะดวกที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา — สำหรับผู้รักผลไม้และผู้ที่มองหาไอเดียทำขนมและเมนูใหม่ ๆ ห้ามพลาดชมและลองชิมความหวานสดจากเกาหลีครั้งนี้










