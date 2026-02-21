อ่างทอง" ปลุกกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์! รองผู้ว่าฯ "ทัศนัย" นำทัพเปิดม่าน "มนต์เสน่ห์ลิเก" กลางห้างดัง ผนึกกำลัง "ครูพงษ์ศักดิ์" และทัพลิเก 3 วัย ยกระดับศิลป์แผ่นดินสู่สากล

อ่างทอง เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดงานการแสดง “มนต์เสน่ห์ลิเกอ่างทอง” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ยกขบวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ลิเก” มายกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ครูพงษ์ศักดิ์ สวนศรี ประธานชมรมลิเกอ่างทอง และศิลปินลิเกชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันและการันตีคุณภาพการแสดง
นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่าง “ลิเกอ่างทอง” มาสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงมหรสพเพื่อความบันเทิง แต่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างงาน สร้างอาชีพ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงที่จังหวัดอ่างทอง
ไฮไลต์สำคัญ: การรวมพลังของ “ตำนาน” และ “อนาคต” ภายในงาน ครูพงษ์ศักดิ์ สวนศรี ประธานชมรมลิเกอ่างทอง ได้นำทัพศิลปินลิเกเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอ่างทองมาจัดแสดงในรูปแบบ “ลิเก ๓ วัย” ซึ่งหาชมได้ยาก เป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์จาก ๓ เจเนอเรชัน ได้แก่
•ลิเกวัยดึก: ชั้นเชิงการแสดงระดับครูที่หาตัวจับยาก
•ลิเกวัยรุ่น: พลังคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย
•ลิเกวัยเด็ก (ต้นกล้าลิเก): ผลผลิตความสำเร็จจากโครงการฝึกอบรมเยาวชน “ต้นกล้าลิเก” ที่มีความน่ารักและเปี่ยมด้วยพรสวรรค์
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังจะได้เพลิดเพลินกับ โซน “ตลาดวัฒนธรรม” ที่คัดสรรสุดยอดของดีเมืองอ่างทองมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า ๑๐ บูธ พร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาที่น่าสนใจตลอดการจัดงาน
ขอเชิญชวนชาว กรุงเทพฯ สมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงาน “มนต์เสน่ห์ลิเกอ่างทอง” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ลานกิจกรรม Big Zone ชั้น ๑ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ชมฟรีตลอดงาน!