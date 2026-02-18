มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ร่วมหารือความร่วมมือด้านการค้า–การศึกษา และปาฐกถาพิเศษท่ามกลางความผันผวนเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของประเทศฮังการี พร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา ระหว่างไทยและฮังการี เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในการนี้ H.E. Mr. Péter Szijjártó ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Hungarian Perspectives on Connectivity and Security Challenges amidst Global Economic Uncertainties” แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง พลังงาน และการจ้างงาน พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของฮังการี ยังได้กล่าวถึงบทบาทของหอการค้าไทยในการขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ โดยมองว่าเครือข่ายของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแสดงความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ UTCC ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต
ในโอกาสเดียวกัน H.E. Mr. Péter Szijjártó ยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฮังการี โดยเฉพาะสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐมนตรีฯ ได้แสดงความยินดีต่อการเปิดโอกาสทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮังการี อาทิ University of Miskolc และการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Letter of Intent: LOI) ระหว่าง University of Miskolc และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งนับเป็นเกียรติและก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองประเทศ สู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต
การเยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ UTCC ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ที่พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษาไทยบนเวทีโลก