ประเทศไทยตอกย้ำศักยภาพมาตรฐานระดับโลกด้านการแพทย์ความงามในงาน “ThaiCosDerm Innovation Update 2026”

การประชุม ThaiCosDerm Innovation Update 2026 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026 ณ โรงแรม Plaza Athénée Bangkok ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างหนาแน่นจากทั่วประเทศ สะท้อนถึงพลัง ความตื่นตัว และความมุ่งมั่นของแพทย์ความงามไทยในการอัปเดตองค์ความรู้และนวัตกรรมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
การประชุมครั้งนี้จัดโดย สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ (Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery – ThaiCosDerm) ภายใต้การนำของผศ. พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ นายกสมาคม
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพที่แข็งแกร่งของแพทย์ความงามไทย เวทีนี้ไม่เพียงเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีและแนวทางการรักษาใหม่ ๆ แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาการและนวัตกรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับโลก
ผศ. พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ นายกสมาคม กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีของการเดินทาง สมาคมได้เติบโตอย่างมั่นคงจากความร่วมมือของคณาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และพลังของแพทย์รุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยทำงานร่วมกันอย่างไร้ขอบเขตทางสาขาวิชาและภูมิภาค เรายึดมั่นในหลักวิชาการที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการเปิดรับนวัตกรรมและความก้าวหน้าระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สมาคมมุ่งยืนหยัดปักหมุดความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการแพทย์ความงามในระดับโลก ด้วยความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และความภาคภูมิใจในศักยภาพของแพทย์ไทย”
ThaiCosDerm Innovation Update ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลก IMCAS Asia ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้าน Aesthetic Medicine ในเวทีนานาชาติ
รางวัลเกียรติยศแห่งวงการ
🏆 Father of Dermatologic Surgery in Thailand
ศ.นพ. นิวัติ พลนิกร
🏆 Father of Cosmetic Dermatology in Thailand
นพ. ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
🏆 Founder of Thaicosderm
พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ