“ฟอส” ขอเป็นพื้นที่ปลอดภัย!! โอบกอด “บุ๊ค” ในวันที่เสียใจ

เมื่อความจริงที่แสนเจ็บปวดกำลังจะถูกเปิดเผย ก็มีแต่หัวใจของ “แทนคุณ” (ฟอส-จิรัชพงศ์) ที่จะทำให้ “บทเพลง” (บุ๊ค-กษิดิ์เดช) รู้สึกปลอดภัยได้ ซึ่ง “แทนคุณ” ก็พยายามทำทุกอย่างให้ “บทเพลง” ดีขึ้น รวมถึงทำบ้านให้กลายเป็นบ้านที่แสนอบอุ่น พร้อมหยอดคำหวานว่าเริ่มซื้อทุกอย่างเป็นคู่ ตั้งแต่เจอ “บทเพลง” แล้ว งานนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวความทุกข์ใจของ “บทเพลง” จะถูกโอบกอดด้วยความรักของ “แทนคุณ” มาตั้งแต่ต้น ซึ่งความรักครั้งนี้ “แทนคุณ-บทเพลง” จะจับมือก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไปได้หรือไม่? ตามลุ้นกันต่อ
ติดตามชมซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22.30 น. และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV