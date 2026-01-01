“แจ๊คกี้ จักริน” สายมูเต็มตัว เร่งทำบุญรับเบญจเพศ

“แจ๊คกี้ จักริน” รีวิวปี 68 เติบโตมากขึ้น ได้ลองอะไรหลายอย่าง ที่ไม่กล้าทำมาก่อน พร้อมลุยต่อปีหน้า ทั้งงานเพลงและงานแสดง เดินสายทำบุญรับอายุ 25 ไปดูดวงมาแล้วจะเป็นเบญจเพสที่ดี ยอมรับเป็นสายมูเต็มตัว จะทำอะไรต้องดูฤกษ์ก่อน
ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ แต่ก็เชื่อในการมูเตลูแบบสุดๆ สำหรับหนุ่ม “แจ๊คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย” ที่ล่าสุดได้เปิดใจกับสื่อ ในงานแถลงข่าวพิธีมอบโลหิตและมอบรางวัล “Tech for Life Challenge” ว่าจริงๆ แล้วตัวเองเป็นสายมูเต็มตัว เพราะเชื่อว่าการมูเป็นสิ่งที่สำคัญ และในปี 2569 ที่จะอายุครบ 25 ปีเบญจเพส ก็ไปเดินสายทำบุญมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสบายใจ
“ปีที่ผ่านมา ก็เป็นปีที่รู้สึกว่าตัวเองทำไปหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะคอนเทนต์หรืองานต่างๆ ก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา แถมปีนี้ยังมีแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตด้วย แล้วก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆ เลยครับ เป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกเติบโตมากขึ้น พยายามลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ไม่กล้าทำ ปีนี้ได้ลองหมดแล้ว ปีหน้าก็ลุยต่อครับ อยากปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะผลงานเพลง อยากทำอัลบั้มให้ครบ แล้วก็อยากจะมีคอนเสิร์ตอีกครับ อยากให้แฟนๆ ทุกคนรอติดตามกัน แถมยังมีภาพยนตร์ด้วย”
เดินสายทำบุญต้อนรับอายุ 25 ดูดวงมาแล้วจะเป็นเบญจเพสที่ดี
“ปีหน้าอายุ 25 ปี ก็เป็นเบญจเพส จริงๆ ไปดูมาแล้ว มันอาจจะเป็นเบญจเพสที่ดี ดูดวงมาเขาบอกว่าปีหน้าจะรุ่งๆ ขึ้นไป แล้วก็ทำบุญมาเยอะมากๆ เพราะว่าก็มีความกังวล ว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีหรือเปล่า ก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับ ไปทำมาหมดแล้วทุกสาย ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกับเราครับ ก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าปีหน้าจะดี เชื่อว่ามันจะดีจริงๆ”
ยอมรับเป็นสายมูเตลูแบบสุดๆ
“มูฯ มากเลยครับ สุดๆ เลยครับ ผมว่าเรื่องมูฯ มันสำคัญมาก จริงๆ การตั้งใจทำงาน การผลิตผลงานที่ดีมีมาตราฐาน มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เราเติบโต 90 เปอร์เซ็นต์ เราขาดอีก 10 เปอร์เซ็นต์เรื่องโชค เรื่องดวง ก็ต้องทำหน่อย”
ก่อนปล่อยผลงานดูฤกษ์ก่อนตลอด
“ดูทุกอันเลยครับ วันธงชัยอะไรแบบนี้ เราก็ต้องเสิร์จ ต้องดูปฏิทินจีน เอาให้หมดครับ (มีที่เด็ดไหม?) ล่าสุดไปเชียงใหม่มา ก็รู้สึกซิงค์กับพระเวสสุวรรณที่นั่น แต่ก็แล้วแต่คนครับ”