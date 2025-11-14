“อั้ม อธิชาติ” ฟังแล้วจุกมาก สิ่งที่ทหารผ่านศึกต้องการ คือโอกาสทำงาน ไม่ใช่เป็นภาระครอบครัว!

“อั้ม อธิชาติ” เผยสิ่งที่ทหารผ่านศึกต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือโอกาสในการกลับมาทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว แม้จะไม่สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติได้แล้วจากความพิการ ลั่นคนไทยต้องสู้กับสงครามภายในใจให้ได้ก่อนไปสู่สงครามภายนอก ผันตัวมาเป็นผู้จัดซีรีส์วาย เรื่องสมอง พบการที่คนเราสั่งสมองให้เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี อาจมีปัญหาสมองได้
เป็นส่วนเล็กๆ ที่คอยซัปพอร์ตสังคมเรื่อยมาก ไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องชายแดน จะได้เห็น “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ที่ประสบภัยทันที ซึ่งอั้มขอเป็นตัวแทนส่งสาส์นต่อจากพี่ๆ ทหารชายแดน ในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของโรงพยาบาล ชวนคนไทยไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารเพื่อเป็นรายได้คืนกลับไปช่วยรักษาพี่ๆ ทหาร
“เราทำกันอยู่ตลอดเวลาในขอบเขตที่เราทำได้ ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการตึงเครียด ด้วยสถานการณ์ทางกองทัพมีอุปกรณ์ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้ว วันนั้นพอดีไปถ่ายรายการที่ จ.สุรินทร์ พอดี เลยได้ทราบจากทางคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกภาคที่สอง เลยได้แวะไป เพราะว่าวันนั้นเขาได้มีแวะนำอาหารแห้งไป เลยได้ไปร่วมสนับสนุนด้วย มีการพูดคุยให้กำลังใจ น้องๆ ที่ไปอยู่เขตชายแดนที่เพิ่งจากบ้านมา กลับบ้านไปได้ไม่ถึงคืนก็ต้องมาแล้ว เขาต้องการขวัญและกำลังใจ แล้วก็อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ต่างๆ ที่ต้องติดตั้งด่วน ที่ต้องใช้เลย ณ เวลานั้น ทุกคนตกใจกัน พยายามใจสู้กันมากๆ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมถึงเครื่องหมายอุปกรณ์ต่างๆ
ทุกคนได้ติดตามข่าวสาร เป็นห่วงคนที่อยู่ด้านหน้า พอได้เห็นสถานการณ์ด้านหน้าจริงๆ ก็รู้เลยว่ามีผู้เสียสละอยู่ด้านหน้าอีกมากมาย มีผู้โดนระเบิดเพิ่มขึ้น คนบาดเจ็บต้องกลับมารักษา คนที่ดูแลคือโรงพยาบาลพระมงกุฏ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้คือรายได้จากการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลทหารผ่านสึกฝากอั้มบอกว่า โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี้รักษาคนทั่วไปด้วยนะ ไม่ใช่แค่ทหาร ที่สำคัญคือโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเองมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากมาย ไปแล้วไม่ต้องนั่งรอเป็นวันๆ ไปวันเดียวคุณสามารถพบเจอคุณหมอเฉพาะทางได้หลากหลายคน คุณได้รับการรักษาอย่างดี และเป็นการสนับสนุนทหารผ่านศึกโดยตรง ณ เวลานี้นี่สิ่งที่เราทำได้ในฐานะคนเบื้องหลัง”
ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขให้ไว จบให้ไว เพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่ม เผยสิ่งที่ทหารผ่านศึกต้องการคือโอกาสได้ทำงานเลี้ยงชีพต่อไปได้ หากต้องกลายเป็นผู้พิการ
“สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดคือความสูญเสียเพิ่มขึ้น อะไรที่ต้องแก้ก็อยากให้แก้ให้ไว อยากให้จบให้ไว ผู้ที่สูญเสียคือทหารที่อยู่ด้านหน้า เขารักชีวิตแต่เขาก็รักแผ่นดินมากๆ เหมือนกัน เราควรให้ความร่วมมือกัน อยากเห็นมันสงบโดยไว
สิ่งหนึ่งที่ทหารผ่านศึกหลายท่านบอกสิ่งที่ต้องการ เขาบอกว่าผมต้องการโอกาส โอกาสในการได้กลับมาทำงาน เขาไม่สามารถกลับมาเป็นทหารที่ปกติได้ หลายคนสูญเสียไปแล้วกับการรบ แต่ขอให้มีโอกาสกลับมาทำงานให้ครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระครอบครัว ไม่ต้องมีใครมาแบกหาม ฉันยังมีคุณค่าอยู่นะ ขอแค่โอกาสเหล่านี้ ตอนนั้นได้ฟังก็จุกอกเหมือนกัน สงครามต่างๆ ที่เราไม่อยากให้เกิด ผลของมันวันนี้เราสามารถช่วยเหลือ สนับสนุนได้แค่ไหน”
คนไทยต้องสู้กับสงครามภายในใจให้ได้ก่อนไปสู่สงครามภายนอก
“นอกจากสงครามข้างนอกแล้วสงครามข้างในเราก็เยอะ บางความคิดเห็นมันก็มีประโยชน์ แต่เราก็ต้องมาดูว่าอะไรไม่มีประโยชน์เราก็อย่าก่อสงครามในใจเรา เราไม่อยากให้เกิดสงครามข้างนอก สงครามในใจจัดการหรือยัง เรารบกับตัวเองเสร็จหรือยัง เราจัดการข้าศึกในใจเราได้ไหม เราจะเห็นว่าศึกในครั้งนี้มันจะอยู่บนโซเชียลเยอะมาก การปะทะกันในโซเชียล ก็ต้องให้การบ้านกันไปว่า แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นศึกสงคราม ให้ไปตามนั้นหรือเปล่า หรือเราจะทำสิ่งที่จับต้องได้ ทุกวันนี้ทหารเจ็บ ต้องการการสนับสนุน”
ผันตัวมาเป็นผู้จัดซีรีส์วาย เรื่องสมอง หลังอ่านบทประพันธ์แล้วสนใจ พบการที่คนเราสั่งสมองให้เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี อาจมีปัญหาสมองได้
“ผู้จัดก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆ แล้ว เพียงแต่ว่าอาจจะเลือกเรื่องที่ชอบ เรื่องของวายคือเริ่มมาจากน้องชายกับน้องสาวเขาชอบเรื่องหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับ นิยายเกี่ยวกับเรื่องของสมอง เลยเริ่มจากน้องสาวลองทำอันนี้กันดู ก็เป็นการชิมลาง ลองทำในสิ่งที่เป็นเรา คนชื่นชอบในความเป็นวาย ก็เลยไปศึกษา สิ่งที่เราไปศึกษารวมถึงในละครเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสมอง ซึ่งคนเป็นเยอะกันมากๆ เป็นภัยเงียบที่เราไม่เคยรู้
ผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ เป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องสมอง ซึ่งเจอคนไข้สมองมากมาย คนคิดว่าเราปกติแต่มันไม่ปกตินะ เราเพ้อเจ้อคิดนั่นคิดนี่มันมาจากที่เราสร้างภาพ ทุกวันนี้เราสร้างภาพเสมือนจริงอยู่ตลอด อย่างในการแสดง ตอนเราเรียนการแสดงเราต้องบอกเล่นเป็นคนบ้า คนบ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองบ้านะ เขาเชื่อมากๆ ว่าเขาเป็นสิ่งนั้น หมายความว่าบางทีสมองเราถูกสั่งให้เชื่อจนเกินพอดี จนเกิดภาพต่างๆ นานา แม้แต่จินตนาการโลกสองใบก็ตาม เราสร้างสิ่งหลอกมาแบบนั้น ปัญหาสมองเลยเป็นมากมายแบบทุกวันนี้
เรามองว่าอย่างน้อยกระแสซีรีส์วายที่นิยม รู้สึกแปลกใหม่สำหรับเรา เป็นอะไรที่น่าสนใจ ตอนนี้โฟกัสการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยความที่เราเป็นคนบันเทิงอยู่แล้วยังรักในคอนเทนต์ รักในซีรีส์อยู่ ถ้าเราเจอเรื่องที่เป็นเราจริงๆ ในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มก็ได้”
ไม่ไหวจะเล่นซีรีส์วาย ขอเป็นคู่วายในตำนานยุค 90 กับ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ก็พอแล้ว
“คงไม่มีคู่มั้งครับ อาจจะไม่ไหว ถ้ามีก็อาจจะเป็นซีรีส์วายคู่คุณมดดำ เป็นซีรีส์วายในตำนาน ประกาศเลยขอเชิญคุณมดดำนะครับ จริงๆ เราเป็นรุ่นแรกๆ เลย ที่มีข่าว 90 เป็นเกย์บ้าง ปากแดงบ้าง มันคือยุคนั้นที่ผู้ชายจะดูสำอาง การสำอางในยุคนั้นสำหรับผู้ชายมองว่าไม่ได้เลย กลายเป็นข่าวลือต่างๆ ตอนนี้กระแสมันเปลี่ยน ผู้ชายในการแต่งตัวการแสดงก็เปลี่ยนไป การเป็นผู้ชายสำอาง หน้าขาวปากแดงเป็นเรื่องปกติ
ถ้าติดต่อมาให้เล่นวาย ก็คงต้องคิดเยอะนิดนึง ถ้าเกิดจะรับก็ดูหลายอย่างเลยครับ เรื่องบท ความเหมาะสม ไม่ใช่ซีรีส์วายดังแล้วเราต้องไปเล่นแบบนั้น เราเองจะไปมีส่วนร่วมต้องส่งเสริมซีรีส์นั้นได้ กับมดดำ ถ้าติดต่อมารับรองว่ากองคงไม่ได้ถ่าย มดดำจะงอแง แซวกันเล่นๆ ด้วยความโตกันมาในข่าวลือ อั้ม-มดดำ สมัยยุค 90 ก็จะเปรียบเหมือนวายรุ่นแรกๆ (จะเป็นเคมียังไง?) เคมีพังครับ”