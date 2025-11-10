“วันสร้างสุข” ร่วมสนับสนุน จุดบริการประชาชนที่เดินทางกราบสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 10 พ.ย.68 ที่ผ่านมา โครงการ “วันสร้างสุข” โดย กลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมกับ มูลนิธิเรวัต พุทธินันทน์ ร่วมมอบของสนับสนุนจุดบริการประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยโครงการ “วันสร้างสุข” ได้มอบอาหารแห้ง เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และริบบิ้นดำ แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง ที่เต็นท์อาหารพระราชทาน และ เต็นท์ศูนย์อำนวยการสนามหลวง โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบสิ่งของจาก คุณอรุยา พุทธินันทน์ ประธานมูลนิธิเรวัต พุทธินันทน์, คุณสิดารัศมิ์ พุทธินันทน์ รองประธานมูลนิธิฯ และ คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด พร้อมด้วยพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ นิปปอน นวนันท์ และ ยศ ณัฏฐ์ศรุต ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบ ณ จุดบริการประชาชน ท้องสนามหลวง