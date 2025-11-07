“กระแต - โตชิ” กอดคอรวย เปิดตัวอาหารเสริมสูตรเหรียญทองโลก เผยฤกษ์แต่งงานกลางปีหน้า เตรียมเต้นยับ

“กระแต อาร์สยาม” ควงว่าที่สามี เปิดตัวอาหารเสริม ผลิตจากโรงงาน TOP 5 ของประเทศ ชูสูตรนักวิจัยเหรียญทองระดับโลก เล่าเบื้องหลังโชว์ MU2025 มีผลกระทบ - คิดเผื่อไม่ได้ขึ้นเวที โชว์เองขนลุกเอง ยังไม่ได้ตุ๊กตาคืน แต่โดนด่าจนฉุกคิดทำของหายบนเครื่องบิน เตรียมม่วนจอย งานวิวาห์กลางปีหน้า เต้นยับ เน้นฤกษ์สะดวก
เปิดตัวธุรกิจเสริมอาหาร KATHY LABZ อย่างยิ่งใหญ่ ณ SURALAI HALL ชั้น 7 ICONSIAM ที่งานนี้นักร้องสาว “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” ร่วมทำด้วยกันกับแฟนหนุ่ม “โตชิ จิรธีปต์ ปันธิ” นั่งแท่น CEO ด้วยกัน โดยกระแตเผยว่าไม่เคยคิดว่าจะมีงานอีเวนต์ใหญ่ของตัวเองขนาดนี้ และอาหารเสริมนี้ผลิตเพื่อคนไทยจริงๆ ได้สูตรวิจัยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกมาด้วย
“ยิ่งใหญ่มากๆ ค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะจัดอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KATHY LABZ ของกระแตที่ตั้งใจจะทำให้คนไทยมีผิวที่สวย สุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันค่ะ ก็ถ้าย้อนกลับไปกระแตทำอาหารเสริมก่อนตัว KATHY COSMETICS อีก พอมีโอกาสก็เลยอยากกลับมาทำอีกครั้ง เพราะนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็เลยกลับมาด้วยความที่เราใช้สูตรที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก ด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยของคนไทยนี่แหละที่นำสูตรของคนไทยเราไปประกวด และไปคว้าเหรียญทองมา มันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะให้คนไทยภูมิใจในความที่สินค้าไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลก
ก็ดูจากแตได้เลยค่ะ ปีนี้ 39 จะ 40 แล้ว ใช้ร่างกายหนัก ทั้งร้องเพลง เต้น เช้ามาประชุม เป็นนักกีฬาอีก ก็เริ่มรู้สึกว่าสุขภาพมันแย่ลง ก็เลยหาวิตามินทานเพื่อดูแลตัวเอง แต่สรุปซื้อมากินไม่หมด มันหลายเม็ด ก็เลยหาวิตามินที่ช่วยเหลือเราได้ง่าย สะดวก ครบและคุ้ม ก็เลยเดินเข้าไปหาโรงงานที่เป็นท็อป 5 ของประเทศ เลือกโรงงานที่ดีที่สุด และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกเพื่อความมั่นใจ เรากินเองและให้คุณพ่อคุณแม่ทาน เราก็เลยมั่นใจว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้น ก็เลยอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆ นี้ให้กับคนไทยค่ะ"
ยอมรับดรามากองประกวดมิสยูนิเวิร์ส2025 มีผลกระทบอยู่เหมือนกัน เพราะตนเป็นสปอนเซอร์หลักด้วย
“เมื่อวานเพิ่งไปขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์ส โอ้โห เหนื่อยมาก ตอนนี้ยังขาสั่นอยู่ เพราะว่าใช้กล้ามเนื้อเยอะมากๆ เลย เมื่อคืนก็คิดอีเวนต์กันจนมาถึงเช้า ต้องบอกว่ายังไม่ได้นอนเลย ถ้าถามตัวแตเองก็คงจะมีผลกระทบบ้าง แต่เราขอโฟกัสในหน้าที่ที่เราได้รับอย่างเดียว เพราะแค่จำท่า จำเนื้อเพลงใหม่ก็เหนื่อยแล้ว ถ้ามีปัญหาหรือดรามาอะไรก็ถือว่าทุกคนก็คงจะแก้ไขตามหน้าที่ตัวเอง เรามีหน้าที่ในการต้อนรับชาวต่างชาติด้วยโชว์ ความที่เราโชว์ความเป็นไทย เราไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียว เราเป็นนักมวยด้วย เราก็เอาเอกลักษณ์บ้านเรา เอามวยไทยใส่เข้าไป
ตอนโชว์นี่ขนลุกเลย เพราะเราอินกับโชว์มากๆ ซ้อมไปน้ำตาจะไหลไป มันภูมิใจ ถึงเวลาที่จะได้ประกาศความเป็นเอกลักษณ์ของไทย นอกจากมวยไทยเราก็เอาทีมโขน ศิลปะชั้นสูงของบ้านเรา และยังมีพี่บัวขาว บัญชาเมฆ มาเสริมทัพความอลังการอีก และนักดนตรีไทย มันเป็นความโชว์ความเป็นไทยออกไป ดีใจที่ทุกคนได้เห็นโชว์นะคะ ตั้งใจทำโชว์นี้มากๆ เพื่อต้อนรับนางงามทั่วโลกจริงๆ ค่ะ
ทาง KATHY COSMETICS ก็เป็นสปอนเซอร์ด้วย นางงามถือผลิตภัณฑ์กันฉ่ำเลย น่ารักมากเลยค่ะ การดีลงานก็ไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยาก คิดว่าเขาเข้าใจในตัวสินค้า แค่เปิดกล่องมาได้เห็นลิปสติกสวยๆ เขาก็อยากจะใช้นะ แต่เรื่องผลกระทบ คือถ้าหลังบ้านจะเป็นทีมงานของพี่ณวัฒน์ อิสรไกรศีล แตอาจจะไม่ได้รู้ลึกอะไรมาก เพราะเรามาในฐานะสปอนเซอร์หลัก และนอกจากเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ยังเป็นศิลปินที่โชว์อีก ทำหลายหน้าที่มาก
ก็เลยรู้สึกว่าเราทำตรงนี้ของเราให้ดีที่สุดดีกว่า แต่ก็ลุ้นนะ ตอนที่ซ้อมวันรันคิวคนก็แซวว่าไม่ได้โชว์แล้วมั้ง (หัวเราะ) แต่ยังคิดบวกนะ ไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้โชว์ก็ขอเวทีวางไว้เหมือนเดิม แตจะถ่ายเอ็มวีบนเวที เพราะมันเป็นเพลงใหม่พอดี แต่ก็ได้โชว์ค่ะ และฝากติดตามมิวสิกวิดีโอที่น่าจะโชว์ความเป็นไทยสุดๆ เพลง Bangkok City นะคะ”
เผยคำตำหนิทำของหายบนสายการบิน ทำให้ฉุกคิดหลายเรื่อง บอกตอนนี้ยังไม่ได้ตุ๊กตาคืน แต่ก็ยังมีความหวังอยู่
“เรื่องของหายตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วค่ะ เศร้าไป 2-3 วัน คือเรารักค่ะ มันเหมือนเป็นตัวแทนของความสุข ความทุกข์ ความเศร้า เราคุยกับน้อง มันได้กลิ่นแล้วอยากนอน มันเป็นความผูกพัน ตอนหายเราก็รู้สึกเสียใจ เราก็ปลอบใจตัวเองและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ต้องโทษตัวเองก่อนด้วย แต่ในบางอย่างมันก็มีปัญหาที่เราเสียดายที่เราน่าจะได้รับการปลุกจากทางสายการบิน เราจะได้มีเวลาเตรียมตัว หลายคนบอกไม่เชื่อที่เขาไม่ปลุก แต่หลายคนก็บอกว่าเคยเจอที่เขาไม่ปลุก ซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงว่าเขาไม่ปลุกจริงๆ ก็ให้ทีมงานติดต่อไป ทางเขาก็ติดต่อกลับมานะคะ เขาก็ช่วยเหลือและติดตามให้อยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่เจอน้อง ก็คาดหวังว่าจะได้เจอ เพราะบางคนบอกว่าเคยรอประมาณเกือบเดือนถึงจะเจอของ ตอนนี้ผ่านมา 2 อาทิตย์กว่าๆ ก็คิดว่าอาจจะเจอน้องก็ได้ ปลอบใจตัวเอง ก็เดินหน้าต่อ
ถามว่าคำตำหนิมีผลกับเราไหม แตว่าก็ทำให้เราได้ฉุกคิดในหลายเรื่อง ถ้าคอมเมนต์ไหนเป็นการติเตือนเราก็จะปรับปรุง และนึกคิดตามเขา และเราก็เอาไปปรับใช้ได้ แต่อันไหนที่เมนต์เพื่อสนุกสนานก็มองผ่าน เพราะคนไม่เข้าใจยังไงเขาก็ไม่เข้าใจ ที่มีคนบอกว่าโลกหมุนรอบกระแต อันนี้อธิบายยากจัง หนูว่าแค่คนที่เขารักเรา เข้าใจเราพอแล้วค่ะ แต่ก่อนหน้าที่เคยใช้บริการสายการบินนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ นี่ครั้งแรกเลย ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจแล้วค่ะ เดินหน้าต่อ ทุกคนก็มีปัญหาชีวิต มีอุปสรรค แต่จะแก้ไขมันยังไงและเดินหน้าต่อยังไง อันนี้สำคัญกว่าค่ะ ตอนนี้ก็ยังควานหาน้องทุกคืน เพราะมันเคยควานไง ก็เหงานะ พูดแล้วเดี๋ยวน้ำตาจะไหล ก็คิดถึงค่ะ ดมกลิ่นคนแถวนี้ไปก่อน (หันไปดมโตชิ) ก็พอฮีลใจได้ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ได้ซื้อตัวใหม่นะคะ รอน้องอยู่”
โตชิ : “ผมก็คอยช่วยเหลือ คอยช่วยตาม เวลาที่เขาเสียใจหรือนอนคิดถึงน้องตุ๊กตาก็เอาเสื้อเราไปให้กอดก่อน (หัวเราะ)”
กระแต : “เอาเสื้อมาให้ดม (หัวเราะ) เป็นคนติดกลิ่น ไม่รู้ใครเป็นไหม หมอนเน่า ตุ๊กตาเน่า (หัวเราะ) แต่มีกลิ่นคนข้างๆ ช่วยอยู่ค่ะ”
เผยตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงาน แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้า
กระแต : “ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงคอนเซ็ปต์งานเลย เพราะว่าโปรเจกต์ปีหน้า แตเตรียมทำอะไรอีกเยอะมาก วันนี้ทำแบรนด์อาหารเสริม แต่คิดว่าปีหน้าจะมีเปิดตัว KATHY COSMETICS อย่างเป็นทางการ น่าจะสนุกขึ้น จะมีความแฟชั่นเยอะขึ้น งานแต่งก็ปีหน้าแหละค่ะ เหนื่อยแน่เลย (หัวเราะ) ก็รอติดตามนะคะ คิดว่าจะเป็นงานแต่งที่สร้างบรรยากาศและพลังงานดีๆ ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอน แต่ยังไม่ได้ดูฤกษ์เลย เอาฤกษ์สะดวกค่ะ น่าจะกลางๆ ปีไป หนูเอาสนุกๆ เท่าที่ทำได้ แต่เพื่อนเยอะค่ะ คิดว่าไม่น่าจะมีพิธีการอะไรมาก เต้นอย่างเดียว ม่วนจอย คิดว่าน่าจะกลางๆ ปีไปค่ะ แต่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะ คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักพักแน่นอน พอดีมีการปรับโครงการของตัวแตกับแบรนด์ด้วย ก็เลยไปโฟกัสเรื่องงานก่อน เรื่องแต่งก็เลยเดี๋ยวก่อน ก็น่าจะเริ่มคิดเตรียมหลังปีใหม่ค่ะ”
โตชิ : “รอได้ครับ รอมา 13 ปีแล้วครับ”