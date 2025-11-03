xs
​“Frozen Fantasia – Ice Gallery” อุณหภูมิติดลบ ยกมาไว้กลางกรุง ปะทะความหนาวสุดขั้ว ไม่ต้องบินไกลถึงต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​เข้าสู่หน้าหนาว ก็ต้องหนาวกันให้สุดถึง -15°C เปิดประสบการณ์ปะทะความเย็นสุดขั้วกับ Frozen Fantasia ไม่ต้องบินไกลถึงต่างประเทศ เปิดขายบัตรพร้อมให้ทุกคนมาสัมผัสความหนาวก่อนใคร
​“Frozen Fantasia – Ice Gallery” เปิด Grand Opening ให้เข้าชมแล้วอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ กับแม็กเน็ตใหม่ใจกลางกรุง เปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่ กระแสตอบรับดีและยอดจองบัตรเข้าชมเกินความคาดหมาย เรียกได้ว่าในวันนี้วันแรกยอดจองเข้าชมเต็มทุกรอบ และยอดจองบัตรจากผู้ที่ต้องการมาร่วมเข้าชมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน งานนี้เราจะชวนให้ทุกคนมาร่วมผจญภัยไปกับสิ่งมีชีวิตในตำนาน และเหล่าสมบัติที่ถูกจารึกในน้ำแข็ง และแสง สี สุดอลังการ ที่จะพาให้คุณหลุดเข้าไปในโลกของนิทานเหนือจินตนาการ กับนิทรรศการแกะสลักน้ำแข็งที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซี ที่ผสมผสาน “เรื่องเล่าแห่งท้องทะเล” เข้ากับ “อัตลักษณ์ความเป็นไทย” ที่จะเชิญชวนให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันให้สนุกสุดว้าว ไปกับ 7 จุดไฮไลต์ แห่งความหนาวเย็นแบบฟินๆ ได้แก่
​Chapter 1.Frozen Gateway (ประตูสู่โลกน้ำแข็ง)
​Chapter 2.Fairy Ice Village (หมู่บ้านในนิทาน)
​Chapter 3.Frozen Clock Tower (หอเวลาแห่งสมุทรน้ำแข็ง)
​Chapter 4.The Ice Wall of Thai Waves (กำแพงน้ำแข็งแกะสลัก)
​Chapter 5.The Starlit Voyage (เรือแห่งแสงดาว)
​Chapter 6.Mythical Sea Creatures (สัตว์มหัศจรรย์แห่งท้องทะเล)
​Chapter 7.The Frost Lounge (Ice Café)

​คุณกัญธนัช กิตติถิรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดราก้อน ออแกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด เจ้าของโปรเจกต์นี้ กล่าวว่า “จากการที่เราได้ตั้งใจทำโปรเจกต์ Frozen Fantasia ในครั้งนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดโลกน้ำแข็งมหัศจรรย์ที่ทุกคนต้องมาสัมผัสความหนาวที่กรุงเทพฯ ให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอก สัมผัสกับอุณหภูมิติดลบของความเย็นระดับขั้วโลกกับประสบการณ์ครั้งใหม่และเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ที่พร้อมรองรับได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาเป็นคู่รัก หรือมาเป็นครอบครัว และที่สำคัญอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้เราร่วมกันสร้างและผลักดันโชว์ผลงานของคนไทย ที่มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ในครั้งนี้ นั้นคือนักแกะสลักน้ำแข็งไทย ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วมากมายให้กับประเทศไทยที่มีฝีมือเยี่ยมไม่แพ้ชาติใด กับการคว้าแชมป์รายการการแข่งขันแกะสลักหิมะและน้ำแข็งในระดับนานาชาติ อีกทั้งเรายังช่วยกันสนับสนุนพานักแกะสลักน้ำแข็งไทย ให้ไปต่อยอดโชว์ฝีมือประกาศศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์กับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งในครั้งต่อไปกับสนามการแข่งขันที่อเมริกา และเราก็พร้อมที่จะผลักดันนักแกะสลักน้ำแข็งไทยให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

​คุณชวยุต นิ่มนวล นักแกะสลักน้ำแข็งไทย ที่คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะและน้ำแข็งในระดับนานาชาติผู้สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับประเทศไทย กล่าวว่า “ในครั้งนี้เราได้รับโอกาสสำคัญร่วมกับ บริษัท ดราก้อน ออแกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด ที่ได้มาร่วมกันออกแบบและรังสรรค์ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งทุกชิ้นให้กับโปรเจกต์ Frozen Fantasia ตัวเราเองในฐานะคนไทย ที่ได้ตั้งใจโชว์ฝีมือในการสร้างผลงานออกมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ และได้โชว์ผลงานศิลปะไทยผ่านการแกะสลักลวดลายบนผนังน้ำแข็งให้ทุกคนเห็นถึงความงามในวัฒนธรรมและศิลปะของไทยครับ”
​คุณศรชัย ชนะสุข หนึ่งในนักแกะสลักน้ำแข็งไทย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการพาทีมไปแข่งขันในเวทีโลก กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเราได้สร้างผลงานโชว์ศักยภาพฝีมือนักแกะสลักน้ำแข็งไทยในระดับเวทีโลกมาแล้ว ด้วยความที่ประเทศไทยไม่เคยมีหิมะตก และไม่ใช่เมืองหนาว อาจจะไม่มีใครคิดว่าเราจะสามารถโชว์ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งนี้ขึ้นมาได้ และครั้งเราได้รับโอกาสที่ดีและเรามีความมั่นใจและมีความตั้งใจในการร้อยเรียงเรื่องราวต่อยอดคอนเซปต์โชว์ผลงานที่ตั้งใจในทุกๆ ตัวละคร เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้เข้ามารับชม พร้อมกับเก็บภาพและได้มาสัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นที่ติดลบ -15 ถึงองศา ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และชวนน่าตื่นเต้นมากๆ โดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศครับ”

​คุณจิรัฏฐ์ โชติวัตรภัทรสิริ Executive Producer กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจที่จะพาทุกคนร่วมเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์เข้าสู่อาณาจักรน้ำแข็งที่ผสมผสานโลกแฟนตาซีกับและโลกใต้ทะเลเข้าด้วยกัน ของ 7 จุดไฮไลต์ กับการแกะสลักน้ำแข็งที่เป็นตัวสื่อและดำเนินเรื่องราวและเชื่อมโยงระหว่างโลกจินตนาการและโลกความจริง ที่จะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์มหัศจรรย์ในตํานาน และความลึกลับของมหาสมุทรที่เงียบสงบและความยิ่งใหญ่ที่แฝงไปด้วยความมหัศจรรย์ตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่จะพาทุกคนร่วมเปิดประตูเข้าสู่ห้วงของโลกเหนือจินตนาการด้วยกลไกแห่งเวลาของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ และก้าวเข้าสู่การเดินทางในมหาสมุทรภายใต้ท้องทะเลลึก ที่มี “หัวใจ” เป็นศูนย์กลาง ชวนให้ทุกคนมาร่วมเดินทางไปด้วยกันครับ”

​เตรียมตัวมาให้พร้อม!!! แล้วมาสัมผัส “ความหนาวที่กลายเป็นศิลปะ” และ “เรื่องเล่าที่กลายเป็นประสบการณ์จริง” ด้วยตัวเอง กับอุณหภูมิติดลบ -15°C ในโลกน้ำแข็งสุดอลังการใจกลางเมืองที่ทุกคนรอคอย เปิดจองบัตรได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2568 เปิดจองรอบให้เข้าชม ตั้งแต่ เวลา 10:00 - 00:00 น. ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/FROZENFANTASIA-2025
​บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 399 บาท
​บัตรเข้าชมสำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. ราคา 329 บาท
​บัตรเข้าชมสำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. เข้าชมฟรี (โดยต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ชิด)















