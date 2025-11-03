xs
RADO เฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งแสง ด้วยเรือนเวลาสุดหรู “True Square Open Heart” และ “Captain Cook” รุ่นใหม่ล่าสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Rado ขอต้อนรับช่วงเวลาแห่งปีที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความตื่นเต้น ด้วยประกายเพชรระยิบระยับและนวัตกรรมไฮเทคเซรามิกน้ำหนักเบา ผ่านสองเรือนเวลารุ่นพิเศษที่พร้อมเฉิดฉายในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง — True Square Open Heart สองรุ่นใหม่ และ Captain Cook รุ่นขนาด 39 มม. ที่นำแรงบันดาลใจจากรุ่นวินเทจในปี 2505 มาสู่ความร่วมสมัยอย่างสง่างาม

Rado True Square Open Heart – แสงแห่งความงามที่เปล่งประกายในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

Rado ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยการเผยโฉมนาฬิกา True Square Open Heart สองรุ่นใหม่ล่าสุด — รุ่นสีขาว
และรุ่นพลาสม่า — ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความเปล่งประกายแห่งฤดูกาล ผ่านดีไซน์แบบเปลือย (Open Heart) อันเป็นเอกลักษณ์ ที่เผยให้เห็นการเต้นของหัวใจแห่งจักรกลภายในอย่างงดงาม
เมื่อแสงในฤดูหนาวตกกระทบ ตัวเรือนและสายนาฬิกาเซรามิกขัดเงาจะสะท้อนประกายแสงในทุกมุมมอง ขับให้หลักชั่วโมงประดับเพชรแท้ 12 เม็ดเปล่งประกายระยิบระยับเหนือพื้นหน้าปัดสีโรเดียมที่เปล่งแสงราวหมู่ดาวกลางฟากฟ้า สะท้อนความหรูหราเหนือกาลเวลาในแบบฉบับของ Rado

รุ่นสีขาวมาพร้อมตัวเรือน เม็ดมะยม และสายไฮเทคเซรามิกสีขาวขัดเงา ล้อมกรอบหน้าปัดด้วยสลักสีขาว เข็มชั่วโมง–นาทีสีโรสโกลด์เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® พร้อมเข็มวินาทีในโทนเดียวกัน

ส่วนรุ่นพลาสม่าขัดเงาโดดเด่นด้วยเข็มสีเหลืองทองเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® ที่จับแสงได้งดงามในทุกองศา
ทั้งสองรุ่นผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี Electroforming อันเป็นกรรมวิธีเฉพาะของ Rado ที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ผงเพชรละเอียดบนหน้าปัดได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมการปั๊มนูนโลโก้ Rado และขีดบอกนาทีอย่างประณีตด้วยกระบวนการ Galvanic ซึ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและงานฝีมือระดับสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

ภายในขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติ Rado Calibre R734 พร้อมอัญมณี 25 เม็ด และแฮร์สปริง Nivachron™ ที่ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็ก สำรองพลังงานได้ยาวนานถึง 80 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงถึง 5 ตำแหน่ง เกินมาตรฐานของการทดสอบทั่วไป

ทั้งยังมอบสัมผัสแห่งความสบายและความหรูหราด้วยตัวเรือนไฮเทคเซรามิกแบบชิ้นเดียว (Monobloc) ที่เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน พร้อมกันน้ำได้ลึกถึง 5 บาร์ (50 เมตร)

Rado Captain Cook – คลาสสิกเหนือกาลเวลา

Rado เผยโฉมนาฬิกา Captain Cook รุ่นใหม่ขนาด 39 มม. ที่สะท้อนจิตวิญญาณของการผจญภัยและเสน่ห์แห่งความคลาสสิกเหนือกาลเวลา ด้วยแรงบันดาลใจจากรุ่นดั้งเดิมในปี 1962 ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ที่ผสานความวินเทจเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างงดงาม

ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขัดเงา เสริมขอบด้วยแผ่นเซรามิกไฮเทคสีดำขัดเงา เพิ่มความล้ำสมัยให้กับรูปลักษณ์ ขณะที่หน้าปัดไล่เฉดสีจากดำสู่เบอร์กันดี ถ่ายทอดอารมณ์แห่งความคลาสสิกอันทรงพลังและกลิ่นอายของนักสำรวจในอดีต

เข็มและหลักชั่วโมงเคลือบโรเดียม พร้อมสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาว ช่วยให้การอ่านค่าเวลาคมชัดในทุกสภาวะแสง กระจก Box-shaped sapphire crystal เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน เผยรายละเอียดของหน้าปัดได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ฝาหลังแบบขันเกลียวประดับลายนูนม้าน้ำ 3 ตัว สะท้อนงานฝีมือที่ประณีตในทุกดีเทล

ภายในขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงถึง 5 ตำแหน่ง พร้อมแฮร์สปริง Nivachron™ ที่ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็ก สำรองพลังงานได้ยาวนาน และกันน้ำได้ลึกถึง 30 บาร์ (300 เมตร) — สมบูรณ์แบบทั้งด้านสมรรถนะและสไตล์สำหรับผู้ที่รักการเดินทางและการสำรวจ
โดดเด่นด้วยระบบ EasyClip ที่ให้ผู้สวมใส่สามารถเปลี่ยนสายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยในเซ็ตประกอบด้วยสายสแตนเลสสตีล สายผ้านาโต้สีเบอร์กันดี รวมถึงสายหนังสีดำ พร้อมตัวล็อกแบบพับสามทบและแบบพับขยาย เพื่อให้เข้ากับทุกโอกาสและสไตล์การแต่งกาย







