“หมวย อริสรา” เผย “หนุ่ม กรรชัย” เบรกจัดรายการ-อีเวนต์ไปสักระยะ ปวดท้องหนัก - ค่าตับสูง หมอคาดเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

หายหน้าหายตาไป 5 วันเต็มๆ ทำแฟนรายการ โหนกระแส ชักเริ่มเป็นห่วง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ล่าสุดวันนี้ (31 ต.ค. 68) “ดร.หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุของการหายไปจากหน้าจอของ หนุ่ม กรรชัย เพราะเจ้าตัวป่วย เป็นไข้มาหลายวัน จนเมื่อวานปวดท้องหนักต้องเข้าแอดมิตโรงพยาบาล พบเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
“เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านถามหาพี่หนุ่ม เมื่อเช้านี้พี่หนุ่มโทร.หาหมวยแต่เช้าเลย อยากแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าตอนนี้พี่หนุ่มมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้มาหลายวัน มาถึงเมื่อวานนี้ก็รู้สึกปวดท้องแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนเลยในชีวิต หลังจากนั้นก็เลยไปเจาะเลือด พบว่าค่าตับสูง ได้มีการเช็กร่างกายเบื้องต้น คุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีที่หลุดไปอุดที่ท่อน้ำดีแล้วทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินการรักษา
พี่หนุ่มแอดมิตเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืน แกบอกว่าแทบไม่ได้นอนเลย อาจจะต้องพักอีกระยะหนึ่ง แกเลยฝากหมวยมาแจ้งท่านผู้ชม ท่านผู้ชมหลายท่านที่ถามหาว่าพี่หนุ่มหายไปไหน ตอนนี้พี่หนุ่มกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ต้องยกเลิกงานไปหลายงานเลย ทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายการโหนกระแส รวมทั้งงานใหญ่ของพี่หนุ่มในช่วงเย็นวันนี้ด้วย ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มได้นะคะ เชื่อว่าแฟนๆ ทุกคนเป็นห่วง เราก็เป็นห่วงพี่หนุ่มกันมากๆ อยากให้พี่หนุ่มหายเร็วๆ ค่ะ พักผ่อนเยอะๆ นะคะ แกบอกว่าอาจจะต้องพักสักระยะนึง ก็รอดูค่ะ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวหมวยอัปเดตให้ทราบค่ะ”