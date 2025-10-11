“มารายห์ แครี่” เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ 11 ต.ค. ฉลอง 20 ปี ‘The Emancipation of Mimi’ จุดพลัง Soft Power ดนตรีโลก

มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ศิลปินดีวาเสียงทรงพลังระดับตำนานแห่งวงการเพลงโลก เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมาถึงสนามบินดอนเมือง ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นจากคณะผู้จัดงานเบนซ์ธนบุรี นำโดย บิ๊กบอสกลุ่มธนบุรีพานิช“ปภณ วิริยะพันธุ์” และ แม็กซ์ อิมเมจ “วิวรรณ กรรณสูต” เพื่อรอพบเจ้าของเสียงอมตะจากเพลง Hero, We Belong Together และ All I Want for Christmas Is You อย่างใกล้ชิด
ดีว่าระดับโลก ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มสดใส แต่งกายเรียบหรูในสไตล์เฉพาะตัว โบกมือทักทายแฟน ๆ พร้อมส่งความรักถึง “ไทยแลนด์” ก่อนจะพักผ่อนและเตรียมเที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ “Mariah Carey Live in Bangkok 2025 – The Celebration of Mimi World Tour” ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
การมาเยือนไทยในรอบเกือบ 10 ปีครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ “The Celebration of Mimi” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบั้มระดับตำนาน The Emancipation of Mimi ที่มียอดขายกว่า 15 ล้านชุดทั่วโลก โดยมารายห์กล่าวก่อนเริ่มทัวร์ว่า
“เรากำลังจะพา The Celebration of Mimi ทัวร์ไปทั่วโลก! ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนในปีครบรอบพิเศษของอัลบั้ม Mimi แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้”
เบื้องหลังการนำศิลปินระดับโลกมาเยือนไทยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ เบนซ์ธนบุรี กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “Culture-level Marketing” ที่มุ่งผลักดันพลังของศิลปะและดนตรีให้เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงประเทศไทยกับเวทีโลก พร้อมขับเคลื่อน Soft Power ไทยผ่านพลังของศิลปินหญิงระดับโลกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยืนหยัดและแรงบันดาลใจ
แหล่งข่าวในวงการบันเทิงเผยว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่ใช่โชว์ธรรมดา แต่จะมีการออกแบบโปรดักชันพิเศษสำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งในด้านแสง สี เสียง และการร้อยเรียงบทเพลงฮิตตลอด 3 ทศวรรษให้เป็นการเดินทางทางดนตรีของ “ดีว่าในตำนาน” ที่ไม่เคยหยุดสร้างแรงบันดาลใจ
ในส่วนของโชว์ “The Celebration of Mimi” จะนำเสนอเพลงดังจากอัลบั้ม The Emancipation of Mimi อาทิ Say Somethin’, Shake It Off, It’s Like That, Don’t Forget About Us, We Belong Together และ Fly Like A Bird รวมทั้งเพลงใหม่จากอัลบั้ม Here For It All ได้แก่ Play This Song, In Your Feelings, Type Dangerous และ Sugar Sweet ที่จะถูกแสดงสดบนเวทีเป็นครั้งแรก ๆ ของโลก
มารายห์ยังมีส่วนร่วมออกแบบโชว์ด้วยตัวเอง ทั้งการจัดลำดับเพลง การเลือกแฟชั่นการแสดง และการเตรียมชุดคัสตอมพิเศษสำหรับทัวร์เอเชีย โดยจะมีทั้งมินิเดรสและกาวน์หรูประดับเพชร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเธอ
แม้คอนเสิร์ตของมารายห์จะไม่ได้ใช้เทคนิคตระการตาเทียบเท่าคอนเสิร์ตระดับโปรดักชันใหญ่ แต่ความโดดเด่นของเธออยู่ที่ พลังเสียงสดและอารมณ์การถ่ายทอด ที่สะกดใจผู้ชมทุกครั้ง โดยมีทีมดนตรีและคอรัสที่ร่วมงานกับเธอมานานกว่าสิบปีมาร่วมเสริมความสมบูรณ์แบบ
ทั้งนี้ การเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทัวร์นี้จะมาเยือน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย โดยความร่วมมือจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” และภาคเอกชนที่ต้องการผลักดัน “Soft Power ไทย” ให้ปรากฏบนเวทีโลกผ่านพลังของศิลปินระดับตำนาน
คอนเสิร์ต Mariah Carey Live in Bangkok 2025 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์เมืองทองธานี บัตรเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นบาท โดยบางโซนถูกจองหมดตั้งแต่เปิดขายวันแรก คาดว่าจะมีผู้ชมจากหลายประเทศในเอเชียเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้
การกลับมาของ Mariah Carey ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองอัลบั้มแห่งยุค แต่ยังเป็นการต่อยอดพลังของดนตรีให้กลายเป็น Soft Power ที่สะท้อนถึงพลังของศิลปินหญิง และบทบาทของประเทศไทยบนเวทีบันเทิงระดับโลก
แฟนเพลงเตรียมพบกับการแสดงสดแบบจัดเต็มจากตำนานดีว่าระดับโลก “มารายห์ แครี่” โอกาสสุดพิเศษและหายากที่ทุกท่านไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ต Mariah Carey : The Celebration of MIMI Live in Bangkok วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์เมืองทองธานี บัตรราคา 20,000 / 15,000 / 12,000 / 9,000 / 7,500 บาท ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ โทร. 02-405-8818