ว่าที่คุณพ่อสุดอบอุ่น “กอล์ฟ อนุวัฒน์“ ขอบคุณ GFC Clinic เดินเคียงข้างเส้นทางฝันครอบครัวให้สมบูรณ์

ขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อสุดอบอุ่นอีกราย สำหรับ กอล์ฟ อนุวัฒน์ กับว่าที่คุณแม่คูณ ปิยวดี ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เปิดใจผ่านอินสตาแกรม ขอบคุณ GFC Clinic (Genesis Fertility Clinic) ที่อยู่เคียงข้างในเส้นทางสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญในชีวิต กับการเดินหน้าสร้างครอบครัวผ่านกระบวนการ ICSI โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็น “ความฝันที่เป็นจริง” กับบทบาทใหม่ในฐานะว่าที่คุณพ่อ พร้อมย้ำความใส่ใจและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จาก GFC Clinic ที่ทำให้ก้าวแรกของการเริ่มต้นครอบครัวเต็มไปด้วยความมั่นใจ
@golfanuwattttt ขอบคุณ @gfc.bangkok สำหรับความสำเร็จกับการเดินทางที่ยาวนาน 🤣 #หมอวิวจีเอฟซี
สำหรับ GFC Clinic เป็นที่ไว้ใจของครอบครัวคนบันเทิงอย่างมากมาย อาทิ ครอบครัวคุณพ่อพุฒ พุฒิชัย & คุณแม่จุ๋ย วรัทยา , ครอบครัวคุณพ่อเป๊ก เปรมณัช & คุณแม่นิว นภัสสร , ครอบครัว คุณพ่อโย่ง อาร์มแชร์ & ก้อย วลัยลักษณ์ และครอบครัวว่าที่คุณแม่เนย วรัฐฐา & ว่าที่คุณพ่อฤทธิ์ กาไชย เพราะมั่นใจในการคัดสรรแต่สิ่งที่ดี เพื่อมอบให้ทุกครอบครัวที่มีบุตรยาก พร้อมจัดเต็มทีมแพทย์พร้อมนักวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมใส่ใจดูแล ปัญหาการมีลูกยากเป็นหนึ่งในปัญหาที่คู่รักหลายคู่หนักใจ เพราะพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักที ซึ่งมักมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากและเข้ามารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้านภาวะมีบุตรยากโดยเร็วที่สุด ย่อมช่วยให้คู่สมรสมีโอกาสประสบความสำเร็จกับการตั้งครรภ์ได้ในอนาคต ซึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วต้องบอกเลยว่า GFC Clinic บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก และเติมคำว่า ครอบครัวให้ได้ลูกอย่างที่หวังได้อย่างแท้จริง เพราะที่นี่ นอกจากจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้แล้ว ยังมีนักวิทยาศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของ GFC Clinic เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจ และวางใจในการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีของ #GFC กำลังหลัก สำคัญอีกหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยดูแลเอาใจใส่ สานฝันให้กับครอบครัวที่มีบุตรให้สำเร็จ หากครอบครัวใดอยากเติมเต็มความสุข สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335