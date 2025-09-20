“บิวกิ้น-พีพี” สัมพันธ์ร้าว? แฟนคลับจับผิดสัมพันธ์ห่างเหิน บิวกิ้นมีสาวใหม่?

เป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ชาวเน็ต จับผิด “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม แฟนคลับเม้าธ์กันในกลุ่ม ช่วงหลังๆ ทั้งคู่ตึงใส่กัน หน้าสื่อทำเป็นรัก แต่ชีวิตจริงไม่ได้สนิทกันแล้ว ตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างมีกลุ่มใหม่ของตัวเอง
นอกจากนี้ มีการจับผิดอีกว่าเป็นฝ่ายบิวกิ้น ที่ตอนนี้เหมือนกำลังคบสาวรายหนึ่งอยู่หรือไม่ มีการนำรูปมาเทียบช็อตต่อช็อต ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้เหล่าเอฟซีรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก อยากรู้คำตอบจากปากของทั้งคู่ว่าความจริงเป็นอย่างไร