“บิ๊กเกรียน” แฉคลิปเสียง “อ.อุ๋ย” อ้าง “นุ่น วรนุช” เป็นลูกศิษย์ จากผัวไม่รัก ได้บ้านหลัง 120 ล้าน ได้เงินมาใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน!

รอบนี้โดนหนักจัดเต็ม สำหรับ “อ.อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ผู้วิเศษที่เป็นเพื่อนรักของ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” หลังจากรอบก่อนโดนเพจบิ๊กเกรียนแฉหลอกลวงผู้เสียหายซื้อวัตถุมงคล จนสูญกว่า 30 ล้าน ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียนแฉคลิปเสียง อ.อุ๋ย ที่พาดพิงถึง “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” อ้างตอนนุ่นมาปรึกษาสามีไม่รักเขาเลย แต่พอทำตามสิ่งที่ตนแนะนำ ได้บ้านหลัง 120 ล้าน ได้เงินมาใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน! ซึ่งคลิปดังกล่าว ทำชาวโซเชียลเข้าไปเมนต์กันหนักมาก
“คนเราต้องมีของดีนะ ถึงจะได้อะไรเยอะมหาศาล รู้ไหม นุ่น วรนุช เป็นลูกศิษย์อาจารย์ บูชาองค์ของอาจารย์ ผัวซื้อบ้านให้ 2 หลัง หลังละ 120 ล้าน บอกว่าเธอ ฉันอยากซื้อบ้านให้เธอจังเลย อาจารย์บอกให้นุ่นบูชาองค์นี้ เอาไปตั้งที่บ้านนะ แล้วนุ่นจะได้เงินจากไหนไม่รู้ รู้ไหม ผัวบอกว่าเธอเอาเงินไปใช้เล่นๆ 100 ล้าน นุ่นเอามาให้ดูเลย รู้ไหมตอนเขามาปรึกษากับอาจารย์ผัวไม่รักเขาเลย แต่พออาจารย์แนะนำ เขาทำตาม คนเราต่อให้สวย รวย หรืออะไรก็ช่าง แต่ไม่มีอะไรผลักดันดวง ก็ไม่ได้อะไรที่เกินความคาดหมาย โดยเฉพาะคนมีเงินแม่xมันฉลาด”