WCAM 2025 ยกระดับแพทย์ไทยสู่เวทีโลก เสริมสวยชะลอวัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน

สหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและการชะลอวัยประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ WCAM 2025 ยกระดับแพทย์และคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ทางการแพทย์ WCAM 2025 (World Congress of Aesthetic Surgery, Anti-Aging and Alternative Medicine) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยสหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและการชะลอวัยประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 กันยายน 2568 ณ. ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ
งาน WCAM 2025 ได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์ สมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ นายแพทย์ ธนวรรฒน์ โชติมา ประธานสหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและการชะลอวัยประเทศไทย เปิดงาน WCAM 2025 อย่างเป็นทางการ จุดประสงค์หลักของการจัดงานปีนี้นอกจากจะประชุมวิชาการให้ความรู้กับแพทย์ไทย ไฮไลต์ปีนี้จะเป็นความรู้ทางด้านการปลูกผม และการแพทย์ชะลอวัยที่มีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านมาถ่ายทอดด้วยตัวเองแล้ว ในภาคประชาชน ยังมีแนวทางในการสนับสนุน การแพทย์ชะลอวัย และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นที่ยอมรับจากแพทยสภา
เนื่องจากปัจจุบันนี้กระแสการดูแลตัวเอง และภาพลักษณ์ที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยให้ได้รับโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต ทำให้มีค่านิยมในการทำศัลยกรรมเสริมสวย ดูแลผิวพรรณ แต่ยังรวมไปถึงการแพทย์ชะลอวัย และการแพทย์ทางเลือก ที่เน้นการป้องกัน ก่อนจะรักษา ที่มีบทบาทมากขึ้นทำให้ผู้รับบริการมีความคาดหวังทั้งผลลัพธ์ที่ดี ที่ชัดเจนเกิดความปลอดภัย และการดูแลที่ได้มาตราฐาน จึงได้มีแนวทางในการสนับสนุนการแพทย์ชะลอวัย และการแพทย์ทางเลือก เป็นที่ยอมรับจากแพทยสภา อีกทั้งยังช่วยลดการขัดแย้งทางโครงสร้างของวงการแพทย์ไทย ,หาแนวทางให้แพทย์ด้านเสริมสวย แพทย์ชะลอวัย และแพทย์ทางเลือก ทำงานควบคู่กับ ความปลอดภัยและจริยธรรม ,บูรณาการการแพทย์สมัยใหม่กับการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้รับบริการ
WCAM 2025 นอกจากเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติแล้วยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและประสบการณ์ทางวิชาการของแพทย์ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติแล้วยังส่งเสริมความแข็งแรงทาง ด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ แพทย์เวชปฏิบัติเสริมสวย แพทย์เวชปฏิบัติบูรณาการการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั่วโลก โดยปีนี้มีแพทย์ ผู้เกี่ยวข้อง และบริษัทเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมในงาน 1,000 กว่าคน
“ผมอยากเน้นว่าผู้รับบริการหรือผู้ป่วยต้องเป็นศูนย์กลางของการดูแล แพทย์ทุกท่านควรร่วมกันทำงานเพราะมันคือความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คน หากเราสามารถสร้างมาตราฐานร่วมกันได้ ศํลยกรรมเสริมสวย เวชกรรมเสริมสวยการแพทย์ชะลอวัย และการแพทย์ทางเลือกจะไม่ใช่เป็นเพียงกระแส แต่จะกลายเป็นศาสตร์ที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว” นายแพทย์ ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย และประธานสหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและการชะลอวัยประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย