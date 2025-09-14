คิดถึงทุกวัน “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ทำบุญครบรอบ 99 วัน ให้ “คุณแม่งามทิพย์”

เป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว สำหรับการจากไปของ “คุณแม่งามทิพย์ ฉัตรบริรักษ์” ผู้เป็นดั่งดวงใจของลูกๆ ทั้ง 4 คน อย่าง “บอย ปกรณ์ - หน่อง ธนา - ภัทร์” และ “น้องวันใหม่” โดยเมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) พี่ใหญ่อย่างเฮียบอย ก็ได้นำทีมน้องๆ และคนสนิท ไปทำบุญครบรอบ 99 วัน ให้กับคุณแม่งามทิยพ์ รวมถึงทำบุญให้กับ “คุณพ่อเลอพงศ์ มหมณีขจร” ด้วย
โดยหนุ่มบอยได้เก็บภาพบรรยากาศการทำบุญ มาให้แฟนๆ ได้ดูกัน พร้อมระบุข้อความสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยความคิดถึงว่า “ครบรอบ 99 วัน พวกเราคิดถึงแม่ทุกวันค้าบ @momomama1234”
ด้านหน่องเอง ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า “ทำบุญครบรอบ 99 วันคุณแม่” ซึ่งงานนี้แฟนๆ ต่างก็เข้ามาให้กำลังใจ พร้อมกับส่งความคิดถึงถึงคุณแม่งามทิพย์กันอย่างล้นหลาม