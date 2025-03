SWATCH เปิดร้านสาขาใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัน แบงค็อก พร้อมแนะนำ Swatch Destination Art เฉลิมฉลองแด่ความเป็นเลิศของกรุงเทพมหานครฯ

ฉลองเปิดตัวร้านใหม่ ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ศูนย์การค้าวัน แบงค็อก รวมพื้นที่สองชั้นกว่า 600 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศาลาไทย ที่ผสมผสานวัสดุดั้้งเดิมและสมัยใหม่อย่างลงตัว โดยมีและมาร่วมงานและสัมผัสนาฬิกา Swatch Destination Art Bangkok รุ่น THE WANDERER ซึ่งออกแบบโดยไทยดีไซเนอร์ด้วยแรงบันดาลใจจาก ‘หนุมาน’ ตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ ไปจนถึงลายไทยอันวิจิตรบรรจง เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของไทย เพื่อมอบประสบการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่ผู้มาเยือน ณ บริเวณชั้น G และชั้น 1 โซน The Storeys ที่วัน แบงค็อกภายในงานยังได้รับเกียรติจาก เปโดร สวาห์เลน เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทย มาร่วมงาน โดยมี อแลง วีลาร์ (Alain Villard) ซีอีโอของ Swatch ให้การต้อนรับร้านสาขาใหม่แห่งนี้้ ผสมผสานภาษาดีไซน์ที่่เป็นเอกลักษณ์ไทยเข้ากับแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งในแง่มุุมของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเชิดชููวัฒนธรรมไทย โอบรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศาลาไทย ขับให้เห็นการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวของวัสดุุดั้้งเดิมและสมัยใหม่อย่างเด่นชัด โดยออกแบบเพื่่อให้มีลักษณะคล้ายศาลาที่่เปิดโล่ง รองรับกิจกรรมที่่หลากหลายที่่ล้วนสะท้อนจิตวิญญาณในโลกของ Swatch ภายในพื้นที่่ชั้นล่าง ลููกค้าสามารถพบกับคอลเลกชันอันโด่งดังอย่าง Bioceramic MoonSwatch และ Bioceramic Scuba Fifty Fathoms อีกทั้้งยังพบกับพื้้นที่่ของนาฬิกาสำหรับเด็กที่่ทุุกคนหลงรักอย่าง Flik Flakประสบการณ์ช้อปปิ้้งแสนพิเศษยังคงต่อเนื่่องไปยังบริเวณชั้้นบน ครอบคลุุมคอลเลกชันนาฬิกาคลาสสิกยอดนิยมจาก Swatch อย่าง ONE AGAIN และ CARAMELISSIMA รวมถึงรุ่นใหม่ดีไซน์จัดจ้านสำหรับสายแฟชั่่นอย่าง Swatch NEON หรือรุ่นดีไซน์สุุดล้ำอย่าง BIOCERAMIC WHAT IF…? และคอลเลกชันศิลปะอย่าง Swatch x Tate Gallery และด้วยพื้้นที่่ขนาดใหญ่ของร้านทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ความบันเทิงจากโลกของ Swatch ได้ เช่น โซนสเกต สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่่เรามีกับวงการกีฬาผาดโผน และพื้้นที่่จัดแสดงงานศิลปะของ Swatch ให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงความรักในศิลปะของ Swatch ซึ่งจัดแสดงนาฬิกาศิลปะรุ่นพิเศษต่างๆ ของ Swatch ที่่มีให้สะสมมาตั้้งแต่ยุุคแรกๆ จนถึงรุ่นล่าสุุด รวมทั้้ง “window to Shanghai” หมุุดหมายสำคัญที่ตั้งของ Swatch Art Peace Hotel เปิดต้อนรับศิลปินจากทั่วโลกและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร้านสาขาใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวนาฬิกา Swatch Destination Art Bangkok รุ่น THE WANDERER ซึ่งออกแบบโดยไทยดีไซเนอร์ ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ด้วยแรงบันดาลใจจาก ‘หนุมาน’ ตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ ไปจนถึงลายไทยอันวิจิตรบรรจง และยังได้แรงบันดาลใจจากความนิยมในการพกเครื่องรางของสังคมไทย โดยหนุมานนั้นขึ้นชื่อว่ามีอำนาจในการคุ้มครอง ทั้งยังจงรักภักดีไม่มีสั่นคลอน ซึ่งเป็นหัวใจการออกแบบของผลงานชิ้นนี้ นอกจากงานศิลป์ลวดลายดาวและเดือน จากลายไทยประจำยามอันงดงามชวนฝันแล้ว นาฬิกาสีสันสดใสเรือนนี้จะทำหน้าเป็นเครื่องรางที่คอยปัดเป่าพลังงานลบอีกด้วย นาฬิการุ่นนี้จะเป็นสื่อกลางชวนคิดถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของไทย เชิดชูความมีชีวิตชีวาและความสนุกสนานของเมืองหลวงของไทยร้าน Swatch สาขาใหม่ในศููนย์การค้าวัน แบงค็อก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมต้อนรับ และมอบประสบการณ์ที่สนุุกสนานให้แก่ลููกค้า เพลิดเพลินกับการลองสวมนาฬิการุ่นต่าง ๆ พร้อมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างนาฬิกา Swatch X You ในแบบของตัวเองที่่อยูู่: ชั้้น G และ 1 โซน The Storeys One Bangkok ถนนวิทยุุ แขวงลุุมพินี เขตปทุุมวัน กรุุงเทพฯ ประเทศไทย 10330เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10:00 - 21:00 น.