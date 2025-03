แรงอินเตอร์ยาวไป “ปลา บลา บลา” ดันหนัง คช คว้าหลายรางวัลระดับโลก

เป็นอีกปีทองของหนังไทยหลายเรื่อง แรงจัดกวาดทั้งรายได้ กวาดทั้งรางวัล หนังไทยคุณภาพระดับโลกเรื่องหนังช้างแนวอึ้งที่ต้องรอดู! เพราะช่วงนี้เดินสาย ส่งไปประกวดตามเวทีดังต่างๆ ทั่วโลก ก่อนจะกลับมาฉายให้แฟนหนังได้พิสูจน์ชัดๆ ที่ประเทศไทยต่อไปหนังไทยคุณภาพจริงเรื่อง คช Mahout ได้รางวัลจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และแรงต่อเนื่องล่าสุดหนัง คช Mahout ได้รางวัลใหญ่ หนังที่บาหลี อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2024 ในสาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และยังได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival 2025 มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซียความสามารถรอบด้านหรือนางเอก ผู้อำนวยการสร้าง นักร้องเพลงประกอบหนัง คช Mahout เปิดใจตอนนี้หนังได้ 3 รางวัลจาก 3 เวทีประกวดแล้ว ก็เกินคาดมากๆ เพราะบอกตรง ๆ หนังเราทุนสร้างไม่เยอะ แต่ทีมงานเราคัดคุณภาพจริงๆ เราใส่ใจทุกๆ รายละเอียด ทุกขั้นตอนการทำงาน พอวันนี้หนังเราไปไกล โดนใจกรรมการหลายเวทีประกวด ก็เกินกว่าคำว่าดีใจ มากกว่านั้นคือทำให้หนังไทย ช้างไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นๆ ในระดับโลกฮอตมากๆ ย้ำดังๆ ต้องคลิกฟังให้ซึ้งจิตกันได้แล้วกับเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw เพลงประกอบหนัง คช Mahout ได้ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!ติดตามได้ทาง Youtube / Plah Blah Blah Official / FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat / Pla Blah Blah production / IG : plahblahblahofficial / TikTok : @plahkomaratat ผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และยังมี IG ไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production