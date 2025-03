กรมวิชาการเกษตร จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมแสดงศักยภาพ การพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร นําทีมหน่วยงานพันธมิตร จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ต่อยอดการพัฒนาเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ภายใต้แนวคิด “Diversity of life, connecting people, water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยในเวทีโลก“งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการเกษตรและพืชสวนรวมถึงเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครบวงจร ซึ่งการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 นับเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wet Land) เป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่บกและพื้นที่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์นานาชนิด สร้างความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าในบริเวณอื่นและให้ผลิตผลที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายสำหรับการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรภายในงานครั้งนี้ จะมีกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Symposium) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญของวงการพืชสวน โดยจะมีการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศ เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการเกษตรและพืชสวนในมิติต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การสัมมนานวัตกรรมด้านพืชสวนและการเกษตร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับด้านเมล็ดพันธุ์ การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ Climate Change การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร (Food Loss and Food Waste) การประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมนานาชาติไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน การประชุมนานาชาติไม้ดอกไม้ประดับ การประชุมเห็ด การประชุมสมุนไพรแห่งชาติ และพืชอื่น ๆ เช่น ข้าว หม่อนไหม เป็นต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) จึงขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก พบกับ “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสาร “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” (Udon Thani Expo 2026) ได้ที่Facebook: Udon Thani International Horticultural Expo 2026Tiktok: UITHE2026Youtube: Udon Thani International Horticultural Expo 2026