“กัลเดอร์มา” จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Partnership Recognition” พร้อมชวนเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมฉลองความสำเร็จให้แก่พันธมิตรคลินิกชั้นนำ

ผู้อำนวยการแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงามประเทศไทย บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กัลเดอร์มา เชื่อว่าความงามของผิวพรรณเป็นมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่สะท้อนถึงตัวตน บุคคลิก และคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 45 ปีในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้บริโภคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกเรื่องราวของผิว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมองค์ความรู้และมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และพันธมิตรคลินิกเสริมความงามมาโดยตลอด เพราะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและการสร้างประสบการณ์ด้านความงามที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกคนนั้นจะต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงจัดงาน Partnership Recognition Night ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขอบคุณแพทย์ด้านความงามและพันธมิตรคลินิกที่ทุ่มเทมอบบริการอันเป็นเลิศให้กับผู้รับบริการ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตของความงามที่ไร้ขีดจำกัดไปด้วยกัน”งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด TOGETHER, SHAPING THE NEXT AESTHETIC POSSIBILITIES โดยมีแพทย์ด้านผิวหนัง ความงาม และการปรับรูปหน้า รวมถึงตัวแทนพันธมิตรคลินิกเสริมความงามชั้นนำทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่แพทย์ด้านความงามและพันธมิตรคลินิกชั้นนำ เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้จากกัลเดอร์มา พร้อมกันนี้ได้ชวนเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ, เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค, มาช่า วัฒนพานิช, แมท ภีรนีย์ คงไทย, บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, อ้วน เด่นคุณ งามเนตร, ติช่า กันติชา ชุมมะ, ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน, เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, แบงค์ อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล และน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์“กัลเดอร์มา ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณเหล่าพันธมิตรคลินิกอันทรงเกียรติ สำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมความงามให้เติบโตและก้าวสู่ระดับสากล ในอนาคตเราจะร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามประสิทธิภาพสูงมาเติมเต็มความงามและความมั่นใจให้กับคนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคง” ภก. พิรพัฒน์ กล่าวปิดท้าย