“แบมแบม” นำทัพความคูลดับร้อนกับแอร์ไฮเออร์ UV Cool Voice Series พร้อมสาดความเย็นฉ่ำทุกพื้นที่ ตลอดซัมเมอร์นี้!

ถึงซัมเมอร์นี้จะร้อนระอุแค่ไหน แต่จะถูกดับร้อนด้วยความคูลของซุปตาร์สาย แฟชั่นอย่างหนุ่มกันแน่นอน! เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ลุยถ่ายภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้สโลแกน More Creation, More possibilities ซึ่งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI Voice รองรับคำสั่งเสียง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ครั้งแรกของไฮเออร์ แถมงานนี้ แบมแบม ยังได้เอ่ยปากว่า ซัมเมอร์ปีนี้จะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะแอร์ไฮเออร์เอาอยู่! พร้อมชวนเหล่าแฟนคลับมาอัปความคูลแบบสุดขีดไปด้วยกัน แถมย้ำว่าไฮเออร์จะทำให้ซัมเมอร์นี้เย็นฉ่ำไปกับทุกคน ติดตามภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ และเบื้องหลังการถ่ายทำ (Behind the Scenes) ได้แล้ววันนี้ ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ ไฮเออร์ ประเทศไทย