แมริออท บอนวอย ร่วมกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิด “The Captain’s Suite” ห้องพักที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้ฝึกสอนและนักเตะระดับตำนานอย่างแกรี เนวิลล์

แฟนบอลผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวจะได้กระทบไหล่นักเตะในตำนาน เข้าพักในห้องโฉมใหม่ของแมริออท โฮเทลส์ ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด พร้อมชมแมนเชสเตอร์ดาร์บีแมตช์แบบเอ็กซ์คลูซีฟโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายของและประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการปรับโฉมห้องสวีทยอดนิยม “Suite of Dreams” ซึ่งนับเป็นปีที่ห้า โดยใช้ชื่อว่า "The Captain’s Suite" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หนึ่งในตำนานที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของแมนยู นั่นคือ แกรี เนวิลล์ (Gary Neville)The Captain’s Suite ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) อันเก่าแก่นี้จะเฉลิมฉลองเส้นทางอาชีพอันรุ่งโรจน์ของเนวิลล์ที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมากกว่า 600 นัด ดำรงตำแหน่งกัปตันทีมเป็นเวลา 5 ปี และคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก (Premier League) 8 สมัย แชมเปี้ยนส์ลีก (Champions Leagues) 2 สมัย เอฟเอคัพ (FA Cups) 3 สมัย และลีกคัพ (League Cups) 2 สมัย รวมถึงอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ (International Cup) และฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ (FIFA Club World Cup) อีกด้วยเริ่มตั้งแต่วันนี้ แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลที่พักหนึ่งคืนในห้องสวีทอันเป็นตำนานของแมริออท โฮเทลส์ แห่งนี้ ก่อนไปเชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเดือนเมษายนนี้ ผู้โชคดีและแขกอีกหนึ่งท่านจะได้พูดคุยกระทบไหล่กับแกรี่ เพื่อฟังเรื่องราวจากช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรและแรงบันดาลใจเบื้องหลังของตกแต่งชิ้นสำคัญต่างๆ ในห้องสวีท ตั้งแต่เสื้อแข่งในตำนาน เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมาย ของทุกชิ้นในห้องสวีทล้วนมีเรื่องราวที่ทำให้นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม สิ่งของสำคัญบางส่วนในห้องพัก ได้แก่:●เอนเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์: เต็มไปด้วยดีวีดีและหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวคลาสสิกของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด การแข่งขัน และเนื้อหาต่าง ๆ พร้อมเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีไวนิลแผ่นโปรดของแกรี●ผนังแห่งความทรงจำ (Memorabilia Wall): สำรวจตู้จัดแสดงที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนพิเศษและช่วงเวลาอันเป็นตำนานจากวาระที่แกรีดำรงตำแหน่งกัปตัน●บาร์ขนมของแกรี่ (Gary’s Snack Bar): รวมขนมโปรดของแกรี ทั้งที่เขาชื่นชอบในปัจจุบันและในช่วงที่เดินทางไปกับทีม"ผมได้ร่วมงานกับแมริออทในแมนเชสเตอร์มาหลายปีแล้ว และอยากขอบคุณแมริออท บอนวอย และแมริออท โฮเทลส์ ที่สร้างสรรค์การยกย่องที่พิเศษเช่นนี้ และมอบโอกาสให้แฟน ๆ ยูไนเต็ดได้สัมผัสประสบการณ์นี้" เนวิลล์กล่าว "The Captain’s Suite เป็นการเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษทั้งหมดที่ผมมีทั้งที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดและที่อื่นๆ ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับแฟนบอลผู้โชคดีที่จะได้เข้าพักที่นี่และแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาของผมในสนามและความทุ่มเทของพวกเขาที่มีต่อสโมสร"ประสบการณ์เต็มรูปแบบสำหรับผู้โชคดีและแขกอีกหนึ่งท่าน ได้แก่ สิทธิ์เข้าพักหนึ่งคืนในห้อง The Captain’s Suite ทัวร์พิพิธภัณฑ์และสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด และบัตรเข้าชมแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ 2 ใบ ทั้งนี้ แฟนบอลต้องเป็นสมาชิกแมริออท บอนวอย เพื่อเข้าร่วมการชิงรางวัล และสามารถสมัครเข้าร่วมลุ้นรางวัลได้ที่ marriottbonvoy.com และเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://manutd.com/CaptainsSuite “The Captain’s Suite มอบโอกาสให้แฟนบอลพันธุ์แท้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดผ่านมุมมองของนักเตะชื่อดังอย่างแกรี เนวิลล์" เพ็กกี้ โร รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์กล่าว "นี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริงที่แขกของเราจะได้จดจำ ไม่ว่าจะเช็คอินที่โรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลก หรือเชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขณะลงแข่งที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด"The Captain’s Suite เป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์มากมายที่แมริออท บอนวอย นำเสนอเพื่อให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดฟุตบอลและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่พวกเขาหลงใหล ผ่านแมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) โดยสมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถประมูลคะแนนที่ได้จากการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม ณ ตอนนี้ สมาชิกสามารถประมูลเพื่อลุ้นโอกาสในการเล่นฟุตบอลที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด โดยมีทีม Manchester United Legends เป็นโค้ช ประสบการณ์นี้ได้รวมถึงที่พักและบัตรเข้าชมการแข่งขัน