ร่วมเดินทางสู่อิสระแห่งวัยไปกับอีเว้นต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์  ULTIMUNE Power Infusing Serum ไอคอนิกเซรั่มของ SHISEIDO สูตรใหม่  ที่ทรงพลังกว่าที่เคย

แบรนด์ตอกย้ำความเป็นแบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งในตลาด Prestige Beauty ชวนทุกท่านร่วมเดินทางสู่อิสระแห่งวัย ไปกับสูตรใหม่ของ ULTIMUNE Power Infusing Serum ไอคอนิกเซรั่มของ SHISEIDO เซรั่มแห่งนวัตกรรม ที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสกินแคร์ชะลอวัย ด้วยคอนเซปต์ Slow-aging Serum กับแนวคิดเบื้องหลัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ “Freedom from age” ที่ทำให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข พบกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ที่พลิกวงการสกินแคร์ จากการร่วมมือของ SHISEIDO และสถาบัน CBRC ศูนย์การวิจัยและพัฒนาระดับสูงในสาขาผิวหนังเป็นเวลากว่า 30 ปี เสริมประสิทธิภาพการบำรุงด้วยส่วนผสมทรงพลังใหม่ Power Fermented Camellia+ จากดอกคาเมลเลียสายพันธุ์ Gotoh ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นส่วนผสมเอกสิทธิ์ของ SHISEIDO ช่วยกำจัดเซลล์*ผิวที่เสื่อมสภาพเพื่อชะลอและลดเลือนสัญญาณแห่งวัย** สู่ผลลัพธ์ผิวดูแข็งแรง เนียน เด้ง แลดูกระจ่างใส อ่อนเยาว์กว่าที่เคย^*ผิวชั้นนอก **วงจรเชิงลบที่นำไปสู่ริ้วรอยและร่องลึก***ที่เกิดจากความแห้งกร้าน ***ผิวชั้นนอก ^เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรเดิม ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับสภาพผิวแต่ละบุคคล และเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยมี ปาริชาติ วีระเสถียร Managing Director บริษัทชิเซโด้ (ไทยแลนด์), นุชวี กิตติตระกูล ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ชิเซโด้ ประเทศไทย พร้อมด้วยแขกคนสำคัญของแบรนด์ SHISEIDO วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friend of Shiseido คนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วี วิโอเลต วอเทียร์ Friends of SHISEIDO ประเทศไทย, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ แขกคนพิเศษของแบรนด์ ที่มาร่วมพิธีเปิด พร้อมโชว์สุดพิเศษ รวมถึงการแสดงร่วมกันครั้งแรกบนเวทีของและท่ามกลางสื่อ และ Influencer อีกหลากหลายท่านเข้าร่วมงานโดยในงานได้ถ่ายทอดแนวคิด Freedom from Age ผ่าน “The Gift” การเดินทางอันมหัศจรรย์ ที่ได้ผสมผสานระหว่าง Art และ Science แนวคิดรากฐานที่แบรนด์ SHISEIDO ยึดถือมาโดยตลอด นำเสนอผ่านดอกคาเมลเลีย ส่วนผสมใน ULTIMUNE สูตรใหม่ ที่เป็นกุญแจสำคัญในการนำพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ยุคที่จะมีอิสระแห่งวัย พร้อมโอบอุ้มความเปลี่ยนแปลง และให้คุณค่ากับการออกค้นหา ความสนใจที่หลากหลาย แสดงออกถึงตัวตนได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ช่วงวัยใดก็ตาม พร้อมพบกับหลากหลายโซนที่บอกเล่าเรื่องราวการค้นพบแห่งนวัตกรรม ที่รังสรรค์ ULTIMUNE สูตรใหม่ ได้แก่- Tunnel Experience อุโมงค์พื่อนำไปสู่โลกแห่งความงามที่เป็นอิสระจากอายุ ด้วยแนวคิด Freedom From Age ที่เป็นแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาสูตรใหม่ของ ULTIMUNE- Science and technology zone เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี และอานุภาพของ Power Fermented Camellia+ ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของ Memory T-Cell- Power of Memory T-Cell อินเตอร์แอคทีฟเกม ULTIMUNE Bubble Blaze ที่จะทำให้เข้าใจกระบวนการการทำงานของ Memory T-Cell ที่สามารถทำงานอย่างแม่นยำ รวดเร็วดุจ Sniper ในการกำจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพเพื่อชะลอและปกป้องความร่วงโรยของผิว- The Power of Gotoh Camellia เรื่องราวเบื้องหลังของดอกคามิลเลียจากเกาะโกโตะประเทศญี่ปุ่น ส่วนผสมอันทรงประสิทธิภาพในการรังสรรค์ NEW ULTIMUNE- รับบริการตรวจสภาพผิวด้วยเครื่อง Skin Visualizer เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมรับการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์จาก SHISEIDO- รับบริการ Hand to heart สัมผัสแห่งหัวใจ ด้วยบริการนวดมือแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด จาก SHISEIDO ที่จะให้ลูกค้าได้สามารถ ทดลองผลิตภัณฑ์ครบทั้งกิจวัตรการบำรุงผิวจาก 3 ผลิตภัณฑ์ ของ SHISEIDO โดยจะได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายกับเนื้อผลิตภัณฑ์ และกลิ่นหอม พร้อมสัมผัสผลลัพธ์ผิวดูอ่อนเยาว์ กระจ่างใสNEW ULTIMUNE l Journey of Freedom จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2568 ที่พาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยผู้ร่วมงานจะได้ค้นพบเส้นทางสู่อิสระแห่งวัย และสัมผัสอีกขั้นของนวัตกรรมความงามอันก้าวล้ำจาก SHISEIDO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมาย● เพียงลงทะเบียนเข้างาน รับสิทธิ์เล่นเกม ULTIMUNE Vending Machine พร้อมรับผลิตภัณฑ์ New ULTIMUNE ขนาดทดลอง (คละแบบ)**● ร่วมสนุกกับเกม ULTIMUNE Bubble Blaze เพื่อกำจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพให้ผิวดูแข็งแรงและอ่อนเยาว์ รับฟรี ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเมื่อทำคะแนนได้ตามกติกา**● เข้ารับบริการตรวจสภาพผิวด้วยเครื่อง Skin Visualizer เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมรับNew ULTIMUNE Power Infusing Serum 10 มล. มูลค่า 1,050 บาท**● พร้อมด้วยชุดของขวัญและโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น**จำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailand ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ SHISEIDO ทุกสาขา | SHISEIDO Official Website และ Official Store บน Central Online, Lazada และ Shopee สามารถศึกษาข้อมูลสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์NEW ULTIMUNE ได้ที่ https://new.express.adobe.com/webpage/k9gtlUI5A2xsu