“วิน - เน๋ง” รังสรรค์เมนูกาแฟแก้วโปรดกับรสชาติที่ลืมไม่ลง ผ่านเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ NESPRESSO VERTUO PLUS

Nespresso (เนสเพรสโซ) ผู้นำด้านกาแฟแคปซูลและเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลระดับพรีเมี่ยมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงาน NESPRESSO VERTUO PLUS LAUNCH EVENT เปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุด ที่จะมอบประสบการณ์กาแฟอันเหนือกว่าด้วยระบบอัตโนมัติที่มอบความสะดวกสบาย พร้อมให้คอกาแฟดื่มด่ำกับกาแฟแก้วใหญ่จากเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยภายในงานมีเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก วิน - เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร และ เน๋ง - ศรัณย์ นราประเสริฐกุล ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นี้ก่อนใคร พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับเมนูกาแฟแก้วโปรดในรสชาติที่ลืมไม่ลง ณ โรงแรม Capella Bangkok ห้อง Atelier ชั้น 2 ที่ถูกเนรมิตให้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นอันแสนอบอุ่น ตกแต่งด้วยเครื่องชงกาแฟ VERTUO ทั้งมุมห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกและบาร์เครื่องดื่ม เพราะเนสเพรสโซจะช่วยเติมเต็มความสุนทรีย์ในทุกมุมของบ้าน เพื่อโมเมนต์กาแฟคุณภาพที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบสำหรับคุณสัมผัสศิลปะแห่งการรังสรรค์เมนูกาแฟจากระบบอัตโนมัติเพียงสัมผัสเดียวเครื่องชงกาแฟ VERTUO Plus รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมดีไซน์สวยงามในโทนสีขาว ที่ไม่ว่าจะวางมุมไหนของบ้านก็เป็นเสมือนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่เติมเต็มมุมโปรดได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นี้พร้อมมอบประสบการณ์กาแฟผ่านเมนูกาแฟหลากหลายเมนู ตั้งแต่คอกาแฟแก้วเล็กอย่างริสเทรตโต ไปจนถึงเมนูกาแฟแก้วใหญ่พร้อมเครม่าหนานุ่ม ผ่านเอกสิทธิ์เฉพาะที่สกัดกาแฟได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี Centrifusion™ และมอบความสะดวกสบายอันสูงสุดจากระบบอัตโนมัติ เพียงสัมผัสเดียว หัวเครื่องชงกาแฟจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ พร้อมรับกาแฟแคปซูล VERTUO ที่คุณเลือก จากนั้นเพียงกดปุ่มสกัดกาแฟ เครื่องชงกาแฟจะจัดการให้ทุกอย่างราวกับมีบาริสต้าช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้ดื่มด่ำกาแฟคุณภาพได้ทุกเมื่อในทุกๆแก้วมากกว่ากาแฟคือการเติมเต็มช่วงเวลาพิเศษคุณอีลิส ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเนสเพรสโซประเทศไทย กล่าวว่า “เครื่องชงกาแฟ VERTUO ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เนสเพรสโซเชื่อว่าการดื่มกาแฟคือการดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสงบสุข โดยเพลิดเพลินกับประสบการณ์กาแฟที่น่าพึงพอใจ เพื่อจะช่วยยกระดับชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะดื่มกาแฟแก้วแรกเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ หรือจิบกาแฟยามบ่ายอย่างผ่อนคลาย เครื่องชงกาแฟทุกรุ่นในกลุ่ม VERTUO จะมอบกาแฟรสชาติคุณภาพที่คุณนำไปต่อยอดและดื่มด่ำตามความชอบของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ”อมรทิพย์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เสริมว่า “เครื่องชงกาแฟ VERTUO Plus รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวนี้ จะมอบความสุขให้คุณได้ปรนเปรอตัวเองในทุกเช้า ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีการสกัดกาแฟ ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายอันสูงสุดจากระบบอัตโนมัติ เพียงสัมผัสเดียว VERTUO Plus จะทำให้ประสบการณ์กาแฟที่บ้านของคุณถูกยกระดับไปอีกขั้น และแน่นอนว่ามาพร้อมกับรสชาติกาแฟที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้ทุกแก้วของคุณเป็นช่วงเวลาพิเศษ”ภายในงาน NESPRESSO VERTUO PLUS LAUNCH EVENT เปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ ยังมีเซอร์ไพรส์สุด เอ็กซ์คลูซีฟจาก วิน - เมธวิน และ เน๋ง - ศรัณย์ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นี้ก่อนใคร พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับเมนูกาแฟแก้วโปรด ทั้งเมนูกาแฟพิเศษที่เสิร์ฟภายในงานอย่าง Strawberry Float Latte เมนูลาเต้เย็นหวานละมุน เข้มข้นด้วยรสชาติกาแฟ หอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่วานิลลา ที่เติมความสดชื่นด้วยไอศกรีมออนท็อป เมนูที่พร้อมปรนเปรอความหวานจากวิน - เมธวิน และ Choco Berry Spark เมนูกาแฟที่มอบความสดชื่น ด้วยการผสมผสานกับเนื้อสตรอเบอร์รี่และโรสเลมอนเนดโซดา เมนูที่สร้างความสุขในยามบ่ายให้กับเน๋ง - ศรัณย์ พร้อมด้วยเหล่าคนดังที่มาร่วมดื่มด่ำรสชาติที่ลืมไม่ลงไปกับกาแฟเนสเพรสโซ อย่าง แจ๊คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย, แตน-สาธิตา นันทศรีรัตน์, มินนี่-ภัททิยา วัชรอำนวย, เอิร์น-อริสา กฤตยาพงศ์พันธุ์, หวานเจี๊ยบ-ธนรัตน์ วัฒนเดชานันท์, ไอซ์-เมธากร สุภาภัณฑารี, ดัส-ณัฐกิจ แตงไทย ฯลฯเพื่อเพิ่มโมเมนต์กาแฟของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้น เนสเพรสโซจัดกิจกรรมเพื่อเอาใจคอกาแฟและลูกค้าของแบรนด์ กับกิจกรรม Unforgettable Gift ที่จะช่วยยกระดับความสุนทรีย์ให้กับการดื่มกาแฟของคุณ ด้วยของขวัญสุดพิเศษที่เนสเพรสโซและ วิน-เมธวิน เตรียมไว้ให้ เพียงซื้อกาแฟรสชาติใดก็ได้จากเนสเพรสโซทุกๆ 2,000 บาท โดยมีกาแฟ VERTUO อย่างน้อย 1 กล่องในใบเสร็จ จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับเซ็ทของขวัญพิเศษจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ แก้วกาแฟ VERTUO Alto และรูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นต์ของคุณวิน เมธวิน ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : https://nespres.so/th/OWN-WIN-FB