ถอดแนวคิด-สร้างภาพจำ พร้อมเปิดความหมาย Key Visual “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาร่วม"งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569" ควรต้องรู้ถึงที่มาของแนวคิดหลักการออกแบบ Key Visual ของงานในครั้งนี้ คือ การนำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีมานำเสนอ ด้วยการนำดอกบัวแดงที่มีสีชมพูสดใสเป็นพืชพรรณที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับลายไหบ้านเชียง รวมถึงองค์ประกอบจากพืชถิ่นที่โดดเด่น ได้แก่ นกเป็ดหงส์ ใบบัวบก กล้วยไม้สกุลหวาย ธุงอีสาน จนเกิดเป็น Key Visual ภายใต้แนวคิด "Diversity of Life, connecting people, water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน" พร้อมที่จะสื่อสารและเกิดเป็นภาพจำถ่ายทอดสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศศิลปินนักออกแบบแนวหน้าของเมืองไทย ผู้สร้างสรรค์ออกแบบ Key Visual งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 "จักรกฤษณ์ อนันตกุล" เปิดเผยว่า "เริ่มแรกทีม สสปน. หรือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นทีมที่เริ่มต้นออกแบบดีไซน์ Key Visual ผ่านแนวคิดหลักของงาน "Diversity of Life, connecting people, water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน" ส่วนผมและทีมงานได้นำมาพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายรูปแบบทั้ง Illustration และ Collage ให้มีความโดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างการรับรู้ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ""ความสำคัญของ Key Visual "งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569" ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ตลอดการจัดงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นการจัดงาน ระหว่างการเตรียมงาน จนถึงวันสิ้นสุดการจัดงาน โดยจะถูกนำไปพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ อาทิ โลโก้, ตุ๊กตามาสคอต, ของที่ระลึก หรือภาพต่างๆ ที่สะท้อนถึงคอนเซปต์งาน ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ เช่น โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, คลิปวิดีโอ เป็นต้น""โจทย์สำคัญของการออกแบบ Key Visual คือการสื่อถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของความสัมพันธ์ การพึ่งพา การอยู่ร่วมกันของคนและพืชที่มีมาอย่างยาวนานได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรค่าแก่การรักษา และตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นและเกื้อกูลกันระหว่าง 'คน น้ำ และพืช' ที่เกิดขึ้นนี้ ต่างกันไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมที่พึ่งพาอาศัยกันรวมถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล""นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบภาพด้วย "ดอกบัวแดง" สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และ "ลายไหบ้านเชียง" สื่อถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี สอดแทรกด้วยพืชพรรณและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่โดดเด่น ได้แก่ นกเป็ดหงส์ – สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ, ใบบัวบก – สื่อถึงพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทั้งด้านโภชนาการและยา, กล้วยไม้สกุลหวาย – ตัวแทนของความงดงามและความหลากหลายของพรรณไม้ไทย, ธุงอีสาน – แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อของชุมชนอีสาน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกออกแบบจัดวางและเกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว จนได้เป็นธีมหลักของ Key Visual เพื่อชูความโดดเด่นของการจัดงานพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลก (Wetland) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี