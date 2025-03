“สารต้านอนุมูลอิสระ” ที่ผู้หญิงท้องยากวัย 35 ปีขึ้นไปควรรู้!

ติดตามความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากทางเฟซบุ๊กเพจ: https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th หรือแอดไลน์ปรึกษาครูก้อยได้ที่ Line official :@babyandmom.co.th





เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ความร่วงโรยไม่เพียงแค่ส่งผลต่อผิวพรรณ แต่ยังส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยของวัยเจริญพันธุ์และมักประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากตามมา เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้น ขณะเดียวกัน ระบบการป้องกันอนุมูลอิสระในร่างกายเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ได้ หลักการสำคัญคือ อนุมูลอิสระสามารถทำลายเซลล์ในร่างกายได้ โดยเฉพาะเซลล์ไข่ในผู้หญิง การรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ หรือการเลือกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพที่สามารถช่วยลดผลกระทบจากอนุมูลอิสระได้ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ BabyAndMom.co.th ยื่นหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก ได้รวบรวมรายงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับ 'สารต้านอนุมูลอิสระ' เช่น สารสกัดซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase; SOD), นิโคตินามายด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (Nicotinamide Mononucleotide; NMN), แอสต้าแซนธิน(Astaxanthin) และ เรสเวอราทอล (Resveratrol) ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรายงานว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญโดย ครูก้อย นัชชา ได้ให้ข้อมูลผ่านในรายการResearch talk ทาง YouTube ช่อง : BabyandMom.co.thว่า สารสกัดซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase) หรือ SOD เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานภายในเซลล์ โดยเฉพาะในไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ และช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์อ้างอิงรายงานวิจัยเรื่อง The role of superoxide dismutase on pregnancy rates of women undergoing intrauterine insemination จาก Udayana University, Bali, Indonesia ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bali Medical Journal ปี 2017 ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของ SOD ต่ออัตราการตั้งครรภ์ในสตรีที่ได้รับการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination หรือ IUI) ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับ SOD มีอัตราการตั้งครรภ์ 20% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีอัตราการตั้งครรภ์เพียง 5%และมีการตอบสนองของรังไข่ดีขึ้น ทำให้จำนวนฟองไข่ (Follicles) เพิ่มขึ้น 58.8% ในกลุ่มที่ได้รับ SOD เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เพิ่มขึ้นเพียง 41.2% พร้อมทั้งเยื่อบุโพรงมดลูกในกลุ่มที่ได้รับ SOD มีความหนาเกิน 10 มม. ถึง 79.2% เทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีเพียง 20.8%ครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า นิโคตินามายด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (Nicotinamide Mononucleotide; NMN) เป็นต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่มีสารประกอบที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินบี 3 มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเซลล์ โดยช่วยเพิ่มระดับของ NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกาย โดยมีรายในงานวิจัยเรื่องNAD+ Repletion Rescues Female Fertility during Reproductive Aging ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมทำด้วยกันทั้งประเทศ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร Cell reports ปี 2012 ศึกษาเกี่ยวกับการให้ nicotinamide mononucleotide (NMN) ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นของ NAD+ ต่อการฟื้นฟูคุณภาพของเซลล์ไข่ในหนูทดลองที่แก่ พบว่า NMN ช่วยฟื้นฟูคุณภาพของเซลล์ไข่ในหนูทดลองที่มีอายุมากขึ้น โดยหนูที่ได้รับ NMN แสดงอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นและคุณภาพของตัวอ่อนที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ NMN ในการเพิ่มความสามารถในการเจริญพันธุ์อีกหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการชะลอวัยนั่นคือ แอสต้าแซนธิน (Astaxanthin) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่สามารถพบได้ในอาหารธรรมชาติที่มีสีแดง เช่น สาหร่ายสีแดง Haematococcus pluvialis โดยแอสต้าแซนธินมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์และป้องกันการเกิดริ้วรอย อ้างอิงงานวิจัยจาก Department of Anatomy, Jilin Medical University, China ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ปี 2022 พบว่าแอสต้าแซนธินสามารถลดความเสียหายของเซลล์ไข่จากการกระตุ้นของสาร BPA (Bisphenol-A) ซึ่งเกิดจากการใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์ โดยการรับประทานแอสต้าแซนธินสามารถช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากสาร BPA และส่งผลให้การพัฒนาของถุงหุ้มไข่และเซลล์ไข่ดีขึ้นนอกจากนี้แล้ว ยังมีการศึกษาถึงสารต้านอนุมูลอิสระเรสเวอราทอล (Resveratrol) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอลที่พบมากในองุ่นแดง ซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง "Resveratrol Treatment Induces Mito-miRNome Modification in Follicular Fluid from Aged Women with a Poor Prognosis for In Vitro Fertilization Cycles" ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Diversity Preservation International ปี 2023 ที่ได้ทำการศึกษาผลของ Resveratrol ต่อคุณภาพของเซลล์ไข่และอัตราการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีบุตรยาก พบว่า Resveratrol ช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่และเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยการรับประทาน Resveratrol ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 เดือน ช่วยเพิ่มคุณภาพถุงไข่และไข่ที่พร้อมปฏิสนธิ โดยพบว่า คุณภาพของถุงไข่ (Follicle) เพิ่มขึ้น 8.6% และไข่ที่อยู่ในระยะ Metaphase II (MII) ซึ่งเหมาะสมต่อการปฏิสนธิ เพิ่มขึ้น 5.5% อีกทั้งยังมีอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นถึง 50%กล่าวโดยสรุปจากรายงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สารสกัดซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase; SOD), นิโคตินามายด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (Nicotinamide Mononucleotide; NMN), แอสต้าแซนธิน (Astaxanthin) และ เรสเวอราทอล (Resveratrol) ล้วนมีบทบาทสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ต่าง ๆรวมถึงเซลล์ไข่ และระบบสืบพันธุ์ด้วยดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ส้ม มะนาว มะกรูด รวมถึงผักผลไม้ เช่น ผักเคล ผักโขม กะหล่ำม่วง มะเขือเทศ บีทรูท แครอท ทับทิม และธัญพืช เช่น ถั่วต่างๆ งาดำ ควินัว แฟล็กซีด หรือเสริมสารต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตราฐานการผลิตและน่าเชื่อถือและอ่านฉลากเพื่อศึกษาสารสกัดและส่วนผสมต่างๆ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลสุขภาพในองค์รวม สามารถช่วยให้ร่างกายมีสมดุลและลดผลกระทบที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ โดยสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ได้ทางรายการ Research talk ทาง YouTube ช่อง: BabyandMom.co.th หรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์• ไขข้อข้องใจ ทำไมอายุมากต้องเริ่มทานสารต้านอนุมูลอิสระ NMN• งานวิจัยเผย! ทาน SOD ก่อนทำ IUI อัตราการตั้งครรภ์เพิ่มถึง 20%• งานวิจัยเผย เรสเวอราทอล เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ถึง 50% !• แอสตาแซนธินเพิ่มคุณภาพเซลล์ไข่ได้จริงหรือ?