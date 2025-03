Medyceles ฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาทในปีแรก จัดงาน “Medyceles : The Billion Dreams & Brilliant Night 2025”

บริษัทด้านเวชศาสตร์ความงามสัญชาติไทยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ได้จัดงานเพื่อฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญในปี 2024 ด้วยยอดขายที่ทะลุพร้อมตอกย้ำความเป็นซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงถือโอกาสขอบคุณลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ Medyceles ได้แสดงให้เห็นถึงพลังขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการเวชศาสตร์ความงามไทย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก 3 ผู้บริหารมากความสามารถ อย่างที่ให้การต้อนรับเหล่าทีมแพทย์และเจ้าของคลินิกความงามทั่วประเทศอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ CHADRA BALLROOM SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568เปิดเผยว่า “Medyceles ไม่ใช่แค่ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม แต่ยังเป็นองค์กรที่มีด้วยแนวทางที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอย่างฟิลเลอร์จากประเทศเกาหลี ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติที่สุด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ชั้นนำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมียอดการใช้งานสูงสุดอันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา และโบทูลินนุ่มท็อกซินจาก Medytox บริษัทยายักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวที่มีสายพันธุ์โบทูลินุ่มท็อกซินเดียวจากอเมริกา ให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพเทียบเท่า รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้หลากหลายกลุ่ม ปีนี้ถือเป็นปีทองของ Medyceles ยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในตลาดฟิลเลอร์และโบทูลินุ่มท็อกซิน เราภูมิใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จครั้งนี้ และขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมกันผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ยอดขาย 1,000 ล้านบาท เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ Medyceles เป็นบริษัทที่ผู้บริโภคและแพทย์ไว้วางใจตลอดไป”ด้านได้กล่าวเสริมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ว่า ทางบริษัทจะโฟกัสไปที่การเก็บข้อมูลลูกค้าหลังบ้าน ทั้งจากการสอบถามจากลูกค้าโดยตรง ฟีดแบ็กที่ได้จากโซเชียลมีเดีย และทำงานวิจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจและทำการตลาดเชิงรุก นอกจากนั้นยังมีแนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เช่น การนำแบรนด์ในเครือไปคอลแลบแบรนด์อื่น อาทิ Guss Damn Good แบรนด์คราฟต์ไอศกรีม ออกมาเป็นไอศกรีมรสชาติ “You Are So Beautiful และ I Miss You” รวมถึงสร้างแคมเปญการตลาดร่วมกับ Grab ด้วยกลยุทธ์นี้ ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และวัยทำงานได้มากขึ้น จนยอดขายเติบโตมากถึง 346% จากปี 2021 รวมถึงการจัดโปรโมชันใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่กว่า 50 แคมเปญ และเรียกให้ลูกค้าเก่ากลับมาสนใจ และยังทำ Brand Collaboration โดยเข้าร่วมกับ Grab เพื่อให้เข้าถึงคนยุคใหม่มากขึ้น ซึ่งด้วยกลยุทธ์นี้ เมดิเซเลสสามารถดันยอดขายให้โตถึง 200% ภายใน 1 ปี​รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่เคยมีปัญหาแบบเร่งด่วน โดยการดึงพรีเซนเตอร์ระดับประเทศ อย่างคุณแต้ว-ณฐพร และคุณนนกุล-ชานน มาเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของแบรนด์ และติดป้ายโฆษณาทั่วกรุงเทพฯ ผ่านการโฆษณาบนรถไฟฟ้า และจอ LED ในตึกออฟฟิศทั้งหมด จนตอนนี้ เมดิเซเลส เป็นบริษัทด้านความงามของคนไทยเจ้าแรก ที่กำลังจะก้าวสู่บริษัทรายได้ 1,000 ล้านบาทได้สำเร็จ Medyceles ไม่ใช่เพียงบริษัทนำเข้าเวชภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าและต่อยอดธุรกิจให้กับแพทย์และผู้บริโภคเติบโตไปกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ และมาตรฐานของแพทย์ด้านความงาม ซึ่งเราจะมุ่งมั่นสร้าง Medyceles Academy เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านความงาม ส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติให้กับแพทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และอีกหนึ่งโครงการสำคัญของ Medyceles ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาคือ Certified by Medyceles ซึ่งเป็นการรับรองคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้จาก Medyceles เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแพทย์ และผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมดิเซเลส จะเน้นจุดขายคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้และให้ความสำคัญกับการอบรบพิเศษให้ความรู้กับแพทย์สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจการนำสินค้าไปให้บริการกับผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างการจดจำทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าของ เมดิเซเลส นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้เรายังเตรียมเปิดตัว MC Club – Loyalty Program ครั้งแรกที่เป็น Loyalty Program ให้กับลูกค้าคลินิกและแพทย์ผู้ใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ช่วยให้ Medyceles สามารถยกระดับการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคลินิกและแพทย์ คือ MC Club โปรแกรมสะสมแต้มที่ออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญของเมดิเซเลสและที่สำคัญในไตรมาส 3 ในปีนี้ Medyceles เดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัว Neuramis Lidocaine และ Neuramis Light Lidocaine ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษ ตอบโจทย์การใช้งานของแพทย์ด้านความงามและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยและเป็นหนึ่งในที่ถูกออกแบบมาให้มีเนื้อบางเบาเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับ การแก้ไขริ้วรอยเล็กๆ และการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า โดยคงคุณสมบัติเด่นของ Neuramis ในด้านความคงตัวและการกระจายตัวที่ดี ซึ่งจะมีการเปิดตัวในปีนี้อย่างแน่นอน รวมถึงเราตั้งเป้าดันยอดขายแตะ 3000 ล้านบาท ภายใน 3 ปีอย่างแน่นอน”ช่องทางติดต่อ เมดิเซเลส MedycelesFacebook : https://www.facebook.com/Medyceles Website : https://www.medyceles.co.th/