มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ส่งมอบห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง จังหวัดสกลนคร กิจกรรมเพื่อสังคม อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ปีที่ 15

หรือตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน เป็นผู้นำธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม จะช่วยให้สังคมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความภูมิใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ก็คือซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตนโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด หรือ Hometown School Development เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยจะเปิดให้พนักงานในองค์กรได้นำเสนอโรงเรียนบ้านเกิดที่ต้องการพัฒนาให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เมื่อคัดเลือกโรงเรียนบ้านเกิดของพนักงาน MET ได้แล้ว จะมอบทุนเพื่อสร้างอาคารต่างๆให้กับโรงเรียน โดยในปีนี้ โรงเรียนของพนักงานที่ได้รับคัดเลือกคือ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนบ้านเกิดของ นายเวช แสนโท พนักงานจากแผนกบำรุงรักษา โดยได้สร้างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (MET), การร่วมกันบริจาคของพนักงานและพันธมิตรธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการออกแบบจากนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA)นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพนักงานจิตอาสา ทีมงานผู้รับเหมา และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) ได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า มอบอุปกรณ์การเรียน และได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับอาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน และช่วยดูดซับก๊าซคาบอนไดออกไซด์ บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสู่สังคมสืบต่อไป