ESSE Dental Clinic คลินิกทันตกรรมแนวคิดใหม่ คว้ารางวัล “กินนรีทอง” ชูแนวคิด ‘ไม่ต่อรอง’ กับมาตรฐานคุณภาพ ยกระดับการรักษาด้วยการบรรจบกันของ ‘บริการคลินิค’ กับ ‘ความบูทีค’

นักธุรกิจวัย 36 ปี คนนี้มีดีกรีทันตแพทย์ จุฬาฯ ที่เรียบจบเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ่วงด้วยปริญญาด้าน Maxillofacial Medicine And Surgery จาก University of London ทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก American Association of Oral And Maxillofacial Surgeons อีกด้วย ปัจจุบันนอกจากจะเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานให้กับทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่ง ยังเป็นกรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย และ ล่าสุดยังคว้ารางวัล รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น จากเวทีมาครองได้สำเร็จ จากผลงานการรักษาและการบริหารคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ด้วยแนวคิด ไม่แข่งลดราคา แต่เพิ่มคุณภาพและมาตราฐานการรักษาและยกระดับการบริการที่เหนือกว่า จนทำให้คลินิกทันตกรรมแห่งนี้ได้รับความวางใจอย่างรวดเร็ว”“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และดีใจที่มีคนมองเห็นความตั้งใจของผมและทีมงาน ที่ต้องการยกระดับคลินิกทันตกรรม ให้มีมาตราฐานและความเป็นบูทีคในตัวเอง โดยเฉพาะงานด้านศัลยศาสตร์ในช่องปาก ให้เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ผมคิดว่านี่คือจุดแรกที่เราให้ความสำคัญ นี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสในการทำธุรกิจทันตกรรม แต่ยังเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน ละเอียด ลึกซึ้ง ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทำเลที่ตั้งซึ่งเราเลือกนี้ เป็น จ.ฉะเชิงเทรา ก็เพื่อความสะดวกสำหรับชาวภาคตะวันออกที่จะเดินทางมารักษาหรือใช้บริการ ซึ่งที่นี่เป็นเสมือนประตูสู่บูรพา เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญกับกรุงเทพฯ จังหวัดและภูมิภาคอื่น ๆ เอื้อต่อการส่งตัวไปรักษาต่อ และเอื้อในการเชื้อเชิญบุคลากรทันตแพทย์เฉพาะทาง มาร่วมกันทำงานที่มีความเฉพาะตัว รวมถึงการที่เราอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ ยังช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปของเราอีกด้วย”