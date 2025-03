กระทรวงการต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล ผ่านการยกระดับเทศกาลไทย “Thai Festival: Creative Pulse” 45 แห่ง ใน 32 ประเทศทั่วโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลไทย 2568 “Thai Festival: Creative Pulse - The Pulse of Tradition, the Pulse of Tomorrow” พร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล โดยมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ และหน่วยงานภาคี อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ย.ป. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมในเทศกาลไทยในต่างประเทศในปีนี้ เข้าร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนให้เทศกาลไทยเป็น “หน้าต่าง” และ “เวที” สำหรับการเปิดตลาดสินค้า บริการ และนวัตกรรมไทยสู่ตลาดระหว่างประเทศ โดยการ “ชี้ช่อง” กลุ่มเป้าหมายและแนะนำตลาดที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกแก่ผู้ประกอบการไทย ตามแผนการผลักดันการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 13 สาขา ให้ “รุกไปในระดับโลก” ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังมุ่งสร้างให้เทศกาลไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและต่อยอดความนิยมไทยในต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสถานะของคนไทยและประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญการปรับโฉมเทศกาลไทยของกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจาก “มิติวัฒนธรรมดั้งเดิม” ที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดเทศกาลไทยมากว่า 30 ปี กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับภาพลักษณ์เทศกาลไทยใหม่ให้มีความทันสมัย ก้าวหน้า และสร้างสรรค์ เพื่อให้เทศกาลไทยสามารถนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนสามารถสร้าง Thailand’s footprint ในเวทีโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมในงานนี้ “นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า “การปรับโฉมเทศกาลไทยใน 32 ประเทศ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ภายใต้ธีม “Creative Pulse - The Pulse of Tradition, the Pulse of Tomorrow” หรือ “ชีพจรแห่งความสร้างสรรค์” ผสานมิติวัฒนธรรมดั้งเดิม เข้ากับมุมมองใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย ก้าวหน้า นำพาความสร้างสรรค์ของไทยไปสู่กระแสโลกครับวันนี้ เราพร้อมแล้วครับที่จะปรับโฉมเทศกาลไทยทั่วโลก กำหนด key visual ใหม่ที่สะท้อนความเป็นไทยแบบร่วมสมัย สร้างภาพจำใหม่ให้กับเทศกาลไทยทั่วโลก รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน นำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่ ๆ ที่สะท้อนศักยภาพของไทยในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงครับ”และในปี 2568 ได้กำหนดแนวคิดหลัก (theme) สำหรับเทศกาลไทย คือ Thailand’s Creative Economy ภายใต้ชื่อ “Creative Pulse” ซึ่งสะท้อนการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยบนพื้นฐานความวิจิตรของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ให้มีความทันสมัยและสะท้อนการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือน การเต้นไปตาม “ชีพจรแห่งความสร้างสรรค์” ที่นำความสร้างสรรค์ไทยไปตามกระแสของโลก โดยในปี 2568 นี้ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนการจัดเทศกาลไทย จำนวน 45 แห่ง ใน 32 ประเทศทั่วโลก และได้กำหนดเทศกาลไทย flagship เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กรุงวอชิงตัน กรุงปักกิ่ง กรุงนิวเดลี กรุงฮานอย กรุงริยาด และกรุงปารีส และเทศกาลเป้าหมายเพิ่มเติม 8 แห่ง ได้แก่ กรุงโตเกียว กรุงโซล กรุงลอนดอน กรุงมอสโก กรุงแคนเบอร์รา นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง และไทเปพร้อมผนึกกำลังกับหน่วยงานภาคีและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรายสาขา ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ อาทิ สาขาดนตรี กีฬา อาหาร ภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ และเวลเนส เข้ามามีส่วนร่วมในเทศกาลไทยในลักษณะ “การบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง “มีพลัง” และสามารถปักหมุดอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง”