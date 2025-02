“แพนเค้ก-อั้ม อธิชาติ“ ร่วมฉลองใหญ่10 ปี ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) เติบโตสู่ 1,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ความงามและสุขภาพ

บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล คลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของเมืองไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 10 ปีครั้งยิ่งใหญ่ในงานหลังทำผลงานได้โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย สร้างปรากฏการณ์ยอดขายเติบโตมากกว่า 1,000 ล้านบาท และเพื่อแสดงความขอบคุณกลุ่มโรงเรียนแพทย์, โรงพยาบาล, คลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของไทยที่ให้การสนับสนุนในความสำเร็จด้วยดีเสมอมา พร้อมให้ความสำคัญกับตลาดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าต่อยอดขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจความงามและสุขภาพให้ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานเฉลิมฉลอง 10 ปี “Celebrating the Decade of Excellence” สุดอลังการตระการตาจากกิจกรรมพิเศษมากมาย โดยมี นายเซอค ซังยุบ Chief Executive Officer (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด, นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี Aesthetics Business Unit Director (ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม) บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด, นายยอง จิน ปาร์ค (Mr.Young Jin Park) Chief Sales Officer of Classys ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องความงามทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกจากเกาหลี ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมเหล่านักแสดง-ศิลปินชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมแสดงความยินดีสร้างความประทับใจตลอดทั้งงาน อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์, เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน บรรยากาศภายในงานได้มีบรรดาคลินิกชั้นนำของเมืองไทยเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก อาทิ LABX Clinic, Apex Medical Center, SLC Clinic & Hospital, Vsquare Clinic, Dermatige Aesthetics, Sureephorn Clinic, Aura Bangkok Clinic, The Loft Clinic ฯลฯ ไฮไลต์ของงานมีการเชิดชูเกียรติสุดยอดแห่งความสำเร็จระดับประเทศของพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนตลอดปี 2024 และในช่วง Speaker Talk ดร.พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา ขึ้นมาดำเนินรายการ โดยมี ศ.ดร.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, นพ.วิชัย หงส์จารุ, พญ.เจนจิรา ชัยชโลทรกุล, นพ.นิติธรรม รัตกสิกร, ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ ขึ้นมาร่วมพูดคุย นอกเหนือจากนั้นยังตื่นตาตื่นใจไปกับมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ‘คริสติน่า อากีล่าร์’, ‘ใหม่ เจริญปุระ’, ‘เป๊ก ผลิตโชค’ ณ Chadra Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯเซอค ซังยุบ Chief Executive Officer (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ได้กล่าวว่า “ ในโอกาสครบ 10 ปีแห่งความสำเร็จ ของบริษัทควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Paragon Care Limited (ASX:PGC) ซึ่งมีมูลค่ายอดขายรวมประจำปี 2024 กว่า 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ได้ดำเนินธุรกิจ จากความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเลือกสรรนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือการแพทย์ด้านความงามที่ได้มาตรฐานจากประเทศเกาหลีและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามที่บริษัทนำเข้าที่โดดเด่นและแพร่หลายมากที่สุด อาทิ Ultraformer lll, Ultraformer MPT, Sylfirm X และล่าสุด Volnewmer เครื่องยกกระชับผิวที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วด้วยความสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจประกอบกับการสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่างทางการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนเดินทางมาถึงปีที่ 10 และในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อมาใช้เป็น บริษัท พารากอนแคร์ จำกัด ตามสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต บริษัทขอขอบคุณทุกท่านรวมถึงทุกพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยดีตลอดมา”ทางด้าน อุมาภรณ์ เมธเมาลี Aesthetics Business Unit Director (ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม) บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด แม่ทัพหญิงแกร่งที่มีบทบาทสำคัญ ได้เผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯให้ความสำคัญและรุกหนักในการทำการตลาดและพัฒนาเทคนิคการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและทำการศึกษางานวิจัยเครื่องมือแพทย์ร่วมกับโรงเรียนแพทย์เมืองไทยอย่างเข้มข้น ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ (Long term Commitment) โดยได้เลือกชูคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักมาเป็นจุดแข็งสำหรับทำการตลาด สื่อสารไปถึงลูกค้า พาร์ตเนอร์ ฯลฯ ตลอดจนอัปเดตข้อมูลเทรนด์ความงามใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริการการดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จของปีที่ 10 สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งสร้างยอดขายสู่ 1,000 ล้านบาท จากธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อความงามเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ภาพรวมการเติบโตดังกล่าว สะท้อนถึงความทุ่มเทและความตั้งใจจริงที่อยากให้เมืองไทยมีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อความงามที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน ในราคาเหมาะสม มอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกช่วงวัย และสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมความงามเมืองไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”หลังจากที่บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ได้วิเคราะห์ศึกษาพบว่า เทรนด์การดูแลสุขภาพใหม่ๆ ของตลาดนวัตกรรมความงามในกลุ่มสารเติมเต็มเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญใส่ใจกับการดูแลตัวเอง มีปัญหาและความต้องการที่หลากหลายทั้งยังเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น“สำหรับในปี 2568 บริษัทควอนตั้มฯเตรียมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการดึงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญเข้าใจในนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม มาต่อยอดสู่ก้าวต่อไปในการขยายธุรกิจความงามและสุขภาพ โดยเฉพาะในสิ่งที่เราขาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารเติมเต็ม(กรดไฮยาลูโรนิก) ชื่อว่า ลอเรียนท์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามใหม่ล่าสุดของเราที่เป็นสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง มีผลข้างเคียงน้อย โดยมีผลงานวิจัยรับรองว่าปลอดภัย และเป็นอีกทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคได้เลือกใช้ เราหวังให้ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มคุณภาพตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพทย์ ซึ่งตั้งเป้าไว้เจาะตลาดเพื่อให้มีทุกคลินิก เหมือนที่เคยมีอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรีทุกคลินิกมาแล้ว โดยมีกำหนดนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยช่วงไตรมาส 2 นี้ คาดว่าจะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับฐานลูกค้าเดิม แล้วยังผลักดันให้เกิดการขยายฐานสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทมีแผนนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ของกลุ่มสุขภาพ เวลเนส เอนไทเอจจิ้ง หรือเกี่ยวกับการชะลอวัยเข้ามาอีกด้วย”