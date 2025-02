ดื่มด่ำประสบการณ์สุดพิเศษ เติมเต็มทุกห้วงอารมณ์แห่งรัก โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สัมผัสที่สุดแห่งความประทับใจ เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มสูตรลับ ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขและการพักผ่อนเหนือระดับ จะมีที่ไหนตอบโจทย์ครบทั้งความหรูหรา ความอบอุ่น และการให้บริการที่สมบูรณ์แบบได้ดีเท่ากับ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษผ่าน 3 ห้องอาหารสุดหรูและบาร์ชื่อดังเจ้าของรางวัลระดับโลกตลอดเดือนแห่งความรัก ที่จะทำให้การรับประทานอาหารกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจสำหรับทุกคนเอาใจคนรักอาหารอิตาเลียนสมัยใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบหรูสไตล์ทัสคันวิลล่าที่ รอสซินีส์ หนึ่งในห้องอาหารอิตาเลียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษในแคมเปญ “Malfy Gin Dinner at Rossini’s An Exquisite Sicilian-Inspired Experience” เพลิดเพลินกับ 2 เมนูพิเศษ “King Salmon” แซลมอนที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มและหรูหราที่สุดชนิดหนึ่ง นำมาปรุงกับ Saffron Beurre Blanc ซอสสูตรคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศส และ “Guinea Fowl Filetto di Faraona” อกไก่กินีสูตรดั้งเดิมของ Hugo Spritz เพลินกับเนื้อไก่ไม่ติดมันคัดสรรอย่างพิถิพิถัน เข้ากันได้ดีกับเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์และรสชาติเข้มข้น แพร์ริงกับ “Malfy Gin Con Limone” เครื่องดื่มสูตรลับฉบับรอสซินีส์ ที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก!•4,700++ บาท (ต่อท่าน) เพลิดเพลินกับเมนูสุดพิเศษ รวมแพร์ริงเครื่องดื่ม•3,200++ บาท (ต่อท่าน) เพลิดเพลินกับเมนูสุดพิเศษ•ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568หากคุณหลงใหลในบุฟเฟต์ระดับพรีเมียม ไม่มีที่ไหนจะเพอร์เฟ็กต์ไปกว่าห้องอาหาร Orchid Café เอาใจคนรักซีฟูดในแบบ “Seafood Paradise” เพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หอยนางรมสด ปูอลาสก้า ปลาแซลมอนนอร์เวย์ และกุ้งมังกร ฯลฯ พร้อมเนื้อวากิวคุณภาพพรีเมียมที่นำมาปรุงเป็นเมนูแสนอร่อย พร้อมเมนูนานาชาติทั้งอาหารอิตาเลียน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยเฉพาะคนรักอาหารอินเดียต้องไม่พลาด “Authentic Taste of India” สัมผัสรสชาติอันหลากหลายของอาหารอินเดียสูตรต้นตำรับ โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดีย แล้วคุณจะรู้สึกราวกับได้เดินทางรอบโลกผ่านจานอาหารของเชฟมากฝีมือ•The Grande Seafood Dinner Buffet: 2,350++ บาท (ต่อท่าน ไม่รวมเครื่องดื่ม) เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 18.00-22.30 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 มีนาคม 2568•Authentic Taste of India: 1,800++ บาท (ต่อท่าน ไม่รวมเครื่องดื่ม) เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2568ก้าวสู่โลกแห่งรสชาติอันประณีตของอาหารไทยร่วมสมัย Basil นำเสนอเมนูที่ผสมผสานความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าด้วยกัน พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษที่คุณจะต้องหลงรัก “Flavors of Thailand” ยกย่องมรดกทางวัฒนธรรมอาหารอันล้ำค่าของไทย รังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบพรีเมียมภายในท้องถิ่น อาทิ “ต้มข่าไก่” ซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกจาก 10 Best Rated CHICKEN SOUPS in the World โดยเว็บไซต์ TasteAtlas 2023 น้ำกระทิเนื้อเนียนละเอียด ผสานกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยอย่างลงตัว “สลัดส้มโอ” ความลงตัวที่สดชื่นของส้มโอและเครื่องเทศแบบไทย ๆ หอมกลิ่นมะพร้าวคั่ว และ “แกงเผ็ดแก้มวัว” เครื่องแกงเผ็ดสูตรต้นตำรับ เข้ากันได้ดีกับเนื้อวัววากิวคุณภาพพรีเมียม นำมาเคี่ยวไฟอ่อนจนเนื้อนุ่มละลายในปาก•1,2000++ บาท (ต่อท่าน)•A Curated Thai Culinary Journey เปิดให้บริการเวลา 17.30-22.30 น.•เฉพาะวันจันทร์และอังคารที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2568จินตนาการถึงดินเนอร์อาหารฝรั่งเศสสุดหรู ดื่มด่ำกับดนตรีแจ๊สที่จะเติมเต็มค่ำคืนสุดพิเศษของคุณ “Let The Weekend BeGin” ชวนคุณมาเริ่มต้นวันหยุดพักผ่อนกับแจ๊สคลับสุดหรูบนถนนสุขุมวิท พร้อมให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับคอลเลกชัน Gin ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันถึง 18 ชนิด และ Gin สูตรลับ 3 เมนูที่รังสรรค์โดยบาร์เทนเดอร์ของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือแค่ต้องการลองดื่มอะไรใหม่ ๆ รับรองว่าเครื่องดื่มพิเศษของ The Living Room จะปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัสของคุณ!•ราคาเริ่มต้น 420++ บาท (ต่อท่าน)•ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ถึงศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00-23.30 น.ร่วมฉลองเดือนแห่งประวัติศาสตร์ของชาว LGBTQ+ ในสไตล์ “Moulin Rouge Night” ท่ามกลางการตกแต่งเรียบหรูของ BarSu (บาร์สุ) เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ที่ครีเอทโดยบาร์เทนเดอร์รับเชิญคนพิเศษ รังสรรค์เครื่องดื่มทุกเมนูอย่างมีสไตล์ เพิ่มความสนุกด้วยดนตรีมัน ๆ จาก DJ Lom (19.30-21.30 น.) และดนตรีสดจาก The Grumps (21.30-00.15 น.) พร้อมชมการแสดง “Moulin Rouge” โชว์ที่จะปลุกเร้าทุกจินตนาการให้สนุกสนานไปกับการเต้นรำที่น่าตื่นตาตื่นใจ!•เครื่องดื่มเริ่มต้น 390++ บาท (ต่อแก้ว)•วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568เติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำร่วมกับคนรัก ครอบครัว หรือเพื่อนสนิท ท่ามกลางสถานที่ที่สมบูรณ์แบบอย่าง โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 649 8888 และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/sheratongrandesukhumvit