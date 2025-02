บุรินทร์ - ลีเดีย - บอย พีซเมคเกอร์” นำทีม! ชวนดื่มด่ำกับการพักผ่อน พร้อมชมคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟริมทะเล “Melody by the Sea”

นับตั้งแต่เปิดให้บริการ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ซึ่ง ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากภูเก็ต และ 20 นาที จากกระบี่ โดยเรือสปีดโบ๊ต ได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนในฝันของนักเดินทางทั่วโลก ด้วยที่ตั้งที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติอันสดชื่นสวยงามกว่า 68 ไร่ พร้อมทิวเขาเขียวขจีเป็นฉากหลัง และชายหาดส่วนตัวที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดรับวิวทะเลอันตระการตาเป็นฉากหน้า เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับให้กับแขกผู้มาเยือน อนันตรา เกาะยาวใหญ่ ได้ออกแบบห้องพักทั้ง 148 ห้อง ให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยห้องแบบดีลักซ์ สวีท ซึ่งเป็นห้องพักประเภทเริ่มต้น มีขนาดกว้างขวางถึง 90 ตารางเมตร ในขณะที่ห้องแบบแฟมิลี่ สวีท แบบพลู วิลล่า แบบเวลเนส ลากูน วิลล่า และแบบเพนท์เฮาส์ มีขนาดเริ่มต้นที่ 91 ตารางเมตร ไปจนถึง 366 ตารางเมตร โดยห้องแบบวิลล่าและเพนท์เฮาส์ยังมาพร้อมบริการบัตเลอร์ส่วนตัว นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสระว่ายขนาดใหญ่ริมทะเลสำหรับผู้ใหญ่ สวนน้ำขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว รวมถึงคิดส์คลับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วยแขกผู้เข้าพัก อนันตรา เกาะยาวใหญ่ สามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมมากมายทั้งภายในและภายนอกรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็น การเดินเล่นสูดอากาศสดชื่นชมธรรมชาติ ปั่นจักรยาน แวะชมความน่ารักและวิถีชีวิตของควายไทยท่ามกลางธรรมชาติ ออกกำลังกายในฟิตเนสที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Technogym หรือยืดเหยียดร่างกายกับโยคะฟลาย นั่งรถไซด์คาร์พ่วงข้างออกไปชมสวนยางพารา ออกไปท่องทะเลสู่เกาะห้องที่เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าแห่งท้องทะเลอันดามัน หรือล่องเรือยอชท์ My Sky สุดหรู ขนาด 55 ฟุต ที่ยากจะหาใครเทียบได้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมแสดงความขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทาง อนันตรา เกาะยาวใหญ่ จึงได้จัดแพ็คเกจ Melody by the Sea ให้แขกผู้มาเยือนได้เต็มอิ่มกับการพักผ่อนและกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์ 3 คืน 2 วัน ในวันที่ 25-27 เมษายน 2568 ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นที่ 28,000 ถึง 66,000 บาท โดยแพ็คเกจพิเศษนี้รวมห้องพัก ที่มีให้เลือกตั้งแต่ห้อง ดีลักซ์ ซีวิว สวีท, แฟมิลี่ ซีวิว สวีท, แฟมิลี่ สวีท พูล แอคเซส, แกรนด์ แฟมิลี่ ซีวิว สวีท และ ลากูน พลู วิลล่า พร้อมอาหารเช้า สปีดโบ๊ตไป-กลับระหว่างท่าเรือแหลมทรายและรีสอร์ท รวมถึงคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ให้แขกผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงพร้อมกระทบไหล่ศิลปินชั้นนำของเมืองไทย บุรินทร์ ลีเดีย และ บอย พีซเมคเกอร์ ได้อย่างใกล้ชิด ในค่ำคืนของวันที่ 26 เมษายน ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมทะเลพร้อมโชว์ไฟสุดตระการตาปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองโดย อนันตรา เกาะยาวใหญ่ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากงานคอนเสิร์ต Melody by the Sea ไปบริจาคสมทบทุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อร่วมมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วยติดต่อสำรองแพ็คเกจเพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้ได้ที่ อีเมล anniversary.ayyr@anantara.com หรือ โทร 091 040 0017 และ 096 923 1114 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.anantara.com/en/koh-yao-yai-phuket/offers/melody-by-the-sea-concert