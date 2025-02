AESLA จัดเวิร์กชอป “Bio-Revitalisation Breakthroughs” เติมเต็มมิติใหม่ของวงการความงาม ด้วยสารฉีด Original Polynucleotide จากอิตาลี ตัวแรกของโลกที่สกัดจาก DNA ปลาเทราต์

AESLA ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำระดับโลก มาตรฐาน U.S. FDA และ Gold Standard ภายใต้การบริหารของ คุณ วรุตม์ สุทธินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด ร่วมมือกับ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเวิร์กชอป "Bio-Revitalisation Breakthroughs: The Advanced Highly Purified Polynucleotides Technology for Skin Priming with Plinest" ณ ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “Siriraj H-Solution" (ICS Tower)เวิร์กชอปในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้แพทย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคในการใช้สารฉีด PN เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูและบำรุงผิว ปรับสภาพผิวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา และหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช (SiSL) มาร่วมบรรยายและให้ข้อมูล พร้อมด้วย ผศ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมสาธิตเชิงปฏิบัติการในช่วง (Hands-on) อีกด้วยโดยเวิร์กชอป “Bio-Revitalisation Breakthroughs” แบ่งออกเป็นสองช่วงหลัก ๆ ได้แก่ การบรรยายในช่วงเช้าโดย ศ. ดร. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา ซึ่งมาพูดถึงภาพรวมตลาดและแนวโน้มเทรนด์ของ Polynucleotides ในปี 2025 พร้อมพูดถึงจุดเด่นและ Key Benefits ของ Plinest ที่ตอบโจทย์เทรนด์ในการฟื้นฟูผิว ส่วนในช่วงของการ Hands-on นำทีมโดย ศ. ดร. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา และ ผศ. พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้มีประสบการณ์จากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้คำแนะนำระหว่างการสาธิตเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้การใช้งาน Plinest อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาและการดูแลผิวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มองหาทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟูผิวอย่างมีประสิทธิภาพด้าน 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง คุณวรุตม์ สุทธินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) กล่าวว่า “สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เราเชื่อว่า ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว การใช้ที่ถูกต้องสำคัญมาก ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับการเทรนนิ่ง การได้ลองปฏิบัติจริง ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์รังสิมา และคณะแพทย์จากศิริราช ซึ่งต้องยอมรับว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หากท่านมาช่วยสอนให้แพทย์ในด้านความงามเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ก็จะนำไปใช้กับผู้บริโภคได้ดี สำหรับการขยายไลน์ในบริษัทนั้น เพราะ AESLA เห็นว่าในคลินิกหรือโรงพยาบาล นอกจากจะมีเครื่องมือแพทย์ยังมีกลุ่มสารฉีดด้วย เราจึงมองว่าเป็นการเติมเต็มใน Portfolio ด้วยครับ”ด้าน คุณปกรณ์ เมธาธราธิป กรรมการบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) กล่าวว่า “ซึ่งจริง ๆ ในกลุ่ม Polynucleotides (PN) ก็เป็นเทรนด์ในปัจจุบัน ที่กำลังเข้ามาในประเทศไทย และแบรนด์ที่เรานำเข้ามายังเป็นแบรนด์ที่มีความเก่าแก่ ซึ่งบริษัทของประเทศอิตาลี ที่เราติดต่อนำเข้ามีอายุเกิน 200 ปี และโปรดักต์นี้มีมานานกว่า 40 ปีแล้ว Case study มากมายมหาศาลเลยทั่วโลก เพียงแต่ว่าเค้าไม่ทำการตลาดเหมือนบ้านเรา ซึ่งทาง AESLA ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการดีที่นำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพแบบนี้เข้ามา ซึ่งจริง ๆ ผมว่า ถ้าเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออริจินัลและมี Research เป็นอย่างดี มีมาตรฐานที่ดีแบบนี้ เข้ามาในประเทศไทย จะเป็นการดีที่คนไทยมีโอกาสได้ทดลองใช้ครับ”ส่วนคุณจุรีพร แสนเมือง กรรมการบริหารฝ่ายขาย บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับงานที่จูลี่ดูแลก็ต้องปรับเปลี่ยนเยอะค่ะ เราต้องเสริมทัพเข้ามาอีก 1 ทีมเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราใช้เป็นทีมใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะทำงานได้เต็มที่ และจะได้ให้ข้อมูลคุณหมอได้ครบค่ะPlinest ผลิตภัณฑ์สารฉีดจากบริษัท Mastelli ประเทศอิตาลี เป็น Original Polynucleotide ที่สกัดจาก DNA ของ Trout gonad ซึ่งมีความเข้มข้นของ DNA ที่สูงกว่า Salmon ผ่านกระบวนการ HPT™ (Highly Purified Technology) ซึ่งช่วยให้ได้สารที่มีคุณภาพสูงและบริสุทธิ์ โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงต่ำมาก ทำให้กำลังเป็นที่นิยมในตลาดความงามสากล ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพผิวโดยเฉพาะ เนื่องจากสาร PN ช่วยกระตุ้นการทำงานของไฟโบรบลาสต์ในการผลิตคอลลาเจน ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่น และปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ทำให้ผิวกลับมาดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนและสุขภาพดีอีกครั้ง นอกจากนั้น Plinest ยังมีประสิทธิภาพสูงในการปรับสภาพผิวที่มีรอยแผลเป็นจากสิว รอยแตกลาย รวมทั้งเส้นริ้วรอยเล็ก ๆ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวด้วยกระบวนการฟื้นฟูผิวตามธรรมชาติของร่างกายปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจร ได้แก่ นวัตกรรมจากแบรนด์ Asclepion, biotec italia, Cynosure Lutronic, GME, Human Med, Hydrafacial, Venus, Zimmer และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Aesthetic accessories ได้แก่ capillus, NoIR, SoftFil, Syris Scientific รวมไปถึงสารฉีดอย่างผลิตภัณฑ์ Plinest และ Revanesse